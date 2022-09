Formazione e lavoro: il seminario ETAss del 10 novembre

Quello che la storia del mondo degli ultimi due anni ci lascia come eredità è che la sostenibilità non sia solo una questione di ambiente. Non cè un concetto avulso e indipendente dall’uomo. Ma piuttosto un concetto che vede Impresa, Territorio e Persona strettamente legati, in una visione di “ecologia ed armonia integrale” da cui non si può prescindere. Questa visione ha stravolto il mondo del lavoro e ha posto al centro delle scelte delle persone la qualità della vita, che ha assunto sempre più una dimensione soggettiva e culturale. Per questo ETAss, l’agenzia specializzata in corsi di formazione e lavoro ha organizzato per il 10 novembre un seminario in diretta streaming in cui si parlerà di strategia. E dei corsi di specializzazione per under 30, gratuiti e che pedrmettono di ottenere un certificato di specializzazione tecnica superiore riconosciuto a livello europeo.

Formazione e lavoro: il seminario di ETAss

Nel convegno di ETAss che tratta formazione lavoro, più che di gestione di risorse umane si parlerà di people strategy. Il cui valore e importanza deve entrare nei business plan delle aziende trovando una dimensione che partendo dal singolo arriva ad una sintesi di gruppo, di comunità, di azienda. D’altronde il benessere della persona si riverbera sul valore dell’impresa. Un dipendente soddisfatto produrrà risultati migliori creando attorno a sé un clima di condivisione e rispetto.