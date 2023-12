OPPO Zero-Power Tag per un futuro più sostenibile

OPPO Zero-Power Tag, il primo dispositivo IoT senza batteria al mondo, è stato inserito nella lista delle migliori invenzioni del 2023 del TIME nella categoria “Experimental“. Questo riconoscimento internazionale premia l’innovazione e la sostenibilità di OPPO, che da tempo si impegna a ridurre il suo impatto ambientale.

OPPO Zero-Power Tag

Il TIME premia ogni anno i prodotti, i software e i servizi che risolvono problemi importanti in modo creativo. OPPO Zero-Power Tag è stato selezionato perché rappresenta un nuovo approccio alla connettività IoT, che non genera rifiuti elettronici.

Il dispositivo sfrutta la tecnologia Zero-power Communication per raccogliere energia direttamente dai segnali Bluetooth, WiFi e del telefono cellulare. Questo permette a OPPO Zero-Power Tag di essere più piccolo, durare più a lungo, avere una portata maggiore e costare meno rispetto ai dispositivi IoT tradizionali.

OPPO sta ora perfezionando il design, la tecnologia e gli standard industriali del dispositivo, introducendo al contempo ulteriori funzionalità, come il monitoraggio della salute. L’azienda ritiene che OPPO Zero-Power Tag potrebbe un giorno evitare che milioni di batterie finiscano nelle discariche, rendendo la vita più smart e più facile sia per i consumatori che per le aziende.

La sostenibilità di OPPO

La sostenibilità è da tempo una componente centrale delle operazioni commerciali e della progettazione dei prodotti di OPPO. Nel febbraio 2023, l’azienda ha pubblicato il suo OPPO Climate Action Report, in cui si impegna a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio in tutte le sue attività globali entro il 2050.

Per raggiungere questo obiettivo, OPPO si concentrerà su cinque aree chiave:

produzione a basse emissioni di carbonio;

riduzione dell’impronta di carbonio dei prodotti;

investimenti in opzioni che generano meno carbonio;

utilizzo della tecnologia digitale per gestire le emissioni di carbonio;

collaborazione su standard industriali per affrontare il cambiamento climatico.

Quest’anno, OPPO Battery Health Engine ha ricevuto il 2023 SEAL Business Sustainability Award e, grazie alle sue innovazioni, OPPO è stata anche nominata una delle 10 aziende più innovative dell’Asia-Pacifico nel 2023 da Fast Company.

Nell’OPPO Inspiration Challenge 2023, OPPO ha aggiunto una nuova categoria, “Inspiration for the Planet“, per riconoscere le innovazioni per la sostenibilità e attirare più di 280 proposte da startup di tutto il mondo.

OPPO si impegna a continuare a dare priorità alla sostenibilità nelle sue operazioni per raggiungere l’obiettivo della neutralità delle emissioni di anidride carbonio. Ma anche a fornire tecnologie e prodotti più rispettosi dell’ambiente attraverso innovazioni costanti.