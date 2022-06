Apre la nuova Google Cloud Region di Milano

Apre la nuova Google Cloud Region a Milano in collaborazione con TIM. Aziende e organizzazioni potranno così archiviare dati per sviluppare e fornire applicazioni ad alta disponibilità e bassa latenza per i propri clienti. La nuova cloud region entra a far parte del network globale composto da 34 region e 103 zone. Attraverso il quale, Google Cloud fornisce servizi agli utenti di oltre 200 paesi e territori nel mondo. Si tratta della prima delle due region in Italia, la seconda verrà lanciata a Torino nei prossimi mesi.

Un recente studio indipendente, realizzato dall’Università di Torino, evidenzia che le nuove region potranno potenzialmente generare fino a 3,3 miliardi di euro di impatto economico. E contribuire così a creare fino a 65.000 nuovi posti di lavoro entro il 2025 a livello locale, in Piemonte e Lombardia.

La nuova Google Cloud Region di Milano

Creata in collaborazione con TIM, la nuova region ha l’obiettivo di fornire innovativi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido. Questo, per aiutare le aziende italiane ad accelerare la propria trasformazione digitale. È connessa all’infrastruttura sicura di Google, che comprende un sistema globale di cavi in fibra ottica, sottomarini e sotterranei. E conta tre zone cloud e offre i servizi standard e i clienti potranno beneficiare di funzionalità fondamentali, come:

controlli sulla residenza dei dati;

crittografia predefinita;

criteri organizzativi;

Controlli di Servizio VPC.

Questo cloud sta aiutando le aziende a diventare più smart, aperte e connesse. Ma anche affidabili e sostenibili. Infatti, sta aiutando le aziende a sfruttare dati e insight sempre più approfonditi con un approccio sicuro e aperto. Questo è il modo migliore per fornire strumenti in grado di favorire un’offerta di esperienze differenziata. Inoltre, il lavoro continua a spostarsi al di fuori delle sedi fisiche. Per questo, Google Cloud fornisce gli strumenti per aiutare le persone a essere più innovative, produttive e in grado di prendere decisioni più rapide. Inoltre, offre un’architettura Zero Trust per proteggere i dati, le applicazioni e l’infrastruttura. Infine, Google Cloud compensa il 100% dell’elettricità consumata dai workload dei clienti acquistando energia rinnovabile.

La collaborazione con TIM

In aggiunta al lancio della nuova cloud region di Milano, Google ha collaborato con TIM per lanciare nel 2021 Google Cloud Pro. Si tratta di un programma di formazione gratuita su Google Cloud, aperto all’intero ecosistema degli sviluppatori italiani. Inoltre, ha collaborato anche con TIM, Noovle e Intesa San Paolo per sostenere la crescita degli imprenditori italiani. Tramite iniziative come il progetto Opening Future dedicato a promuovere competenze digitali per start-up, studenti e piccole imprese.