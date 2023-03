Kia, EV6 in mattoncini Lego per rilanciare la sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) – Con Brick To The Future Kia celebra il potere dell’ispirazione attraverso un simbolo iconico che accenna alle infinite forme che possiamo costruire con la nostra immaginazione: il mattoncino Lego. Protagonista non poteva che essere il crossover EV6, il primo veicolo nativo elettrico del brand, concreto ambassador del cambio di paradigma.

L’idea di costruire in scala 1:1 con 350 mila mattoncini della Lego il modello più iconico e rivoluzionario di tutti i tempi di Kia, sposa la dimensione emozionale dell’automobile andando ad enfatizzarla e al tempo stesso veicolando il concetto che mattoncino dopo mattoncino si sta costruendo il futuro della mobilità. Il risultato finale è un’opera molto particolare anche perchè sono stati inseriti dettagli originali di Kia EV6, come i gruppi ottici. L’opera ha richiesto più di 800 ore di lavoro ed è stata commissionata da Kia alla BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego Certified Professional italiano. Zangelmi è riuscito a trasformare la sua passione di bambino per i mattoncini Lego in un’attività di successo. Per EV6 Brick To The Future il team di Zangelmi è stato impegnato 4 mesi ed è riuscito ad elaborare anche un sistema di illuminazione funzionante. L’intera realizzazione dell’opera è stata documentata in un video che procede a step di mattoncini utilizzati, illustrando le varie fasi esecutive del progetto, dall’ideazione all’esecuzione fino alla fase finale con la presentazione del completamento dell’opera. EV6, primo dei 14 modelli di Kia a trazione 100% elettrica che verranno introdotti sul mercato entro il 2027, costruito sulla rivoluzionaria piattaforma E-GMP, dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici, verrà a breve affiancata da EV9, un Suv avveniristico sempre a trazione 100% elettrica che offrirà tre file di sedili e una potente batteria per oltre 500 chilometri di autonomia.

“Il percorso intrapreso da Kia – racconta Giuseppe Bitti, Managing Director & COO – è sempre più condiviso e sentito. I numeri delle vendite e la percezione di un brand sempre più forte e attento alla sostenibilità ci spingono ad accelerare nella direzione presa. Con questa realizzazione vogliamo coinvolgere tutti su impegno e risultati, rendendo visibile ogni nostro sforzo. L’idea di Brick To The Future va in questa direzione, far sapere che costruire un mondo migliore è possibile, mattoncino dopo mattoncino, naturalmente ponendosi come meta un traguardo ben definito e il più sostenibile possibile per una crescita che non intacchi il futuro delle nuove generazioni”, ha aggiunto.

Per Giuseppe Mazzara, Marketing Communication e CRM Director, “in tanti siamo cresciuti con i mattoncini Lego e grazie a questi strumenti l’ingegno ha avuto modo di concretizzarsi materialmente. I primi piccoli assemblaggi con il passare del tempo e delle conoscenze si sono evoluti, e lo stesso sta accadendo nella mobilità che sta affrontando una delle più importanti trasformazioni, passaggio nel quale Kia è protagonista. L’idea di creare questa EV6 costruita a mano tramite tanto ingegno vuole anche sottolineare la dimensione giocosa ed emozionante dell’automobile che convive assieme alla sua complessità e razionalità”.

