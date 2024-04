Microsoft, partnership con Artemide e nuovi Surface for Business

Durante la Design Week di Milano, Artemide e Microsoft hanno raccontato nuovi modi di interpretare la luce e la tecnologia attraverso esperienze innovative di interazione umana con l’intelligenza artifciale. L’obiettivo è quello di esplorare nuove aree di interazione tra luce e tecnologia, considerate come elementi chiave che connettono persone, spazi e dispositivi. Questa è stata anche l’occasione per Microsoft di annunciare la disponibilità in Italia dei nuovi PC Surface AI per i clienti business, ovvero:

Sono i primi dispositivi con il nuovo tasto Copilot integrato che offrirà un accesso rapido alle esperienze Windows AI.

I nuovi Surface e la collaborazione tra Artemide e Microsoft

Artemide e il Design team di Microsoft Corporation hanno avviato una ricerca congiunta a partire dal 2023, esplorando l’interazione tra tecnologia e sistemi di illuminazione per produrre esperienze all’avanguardia. L’obiettivo è quello di creare un dialogo tra i dati e il mondo dell’illuminazione. Gli spazi di lavoro sono il luogo in cui nasce il pensiero collaborativo e offrono un’area in cui sperimentare metodi che possono essere applicati a tutti gli spazi abitativi.

Questa nuova esplorazione indaga come l’esperienza umana sia plasmata dai diversi livelli di connessione tra persone e luoghi, entrambi facilitati dall’interazione con i dispositivi. Queste tre dimensioni sono considerate come punti di partenza per riflessioni progettuali su tipologie di relazioni innovative nel complesso ecosistema uomo-spazio-oggetto. La luce e i dati interagiscono come elementi fisici e immateriali, creando nuovi modi di interagire con il design sostenibile, gli spazi e l’innovazione.

Nuovi PC Surface AI per il business



La Design Week 2024 è stata anche l’occasione per presentare l’arrivo in Italia dei nuovi PC Surface AI per i clienti commerciali. Le caratteristiche di Surface Pro 10 for Business e Surface Laptop 6 for Business propongono altre prestazioni e lunga durata della batteria, oltre ad aggiungere un maggior numero di porte e un livello di sicurezza elevato. Inoltre hanno display antiriflesso personalizzati e resistenti. Rappresentano, inoltre, un passo avanti nell’intelligenza artificiale, con il nuovo tasto Copilot che offre un accesso rapido alle migliori esperienze di Windows AI.

I nuovi dispositivi rispondono alle crescenti esigenze di produttività e creatività delle aziende. Infatti, secondo la ricerca Work Trend Index di Microsoft, che ha intervistato i dipendenti delle aziende che utilizzano Copilot, il 70% ha registrato un aumento della produttività. Mentre il 68% un miglioramento della qualità del lavoro e il 57% un aumento della creatività.

Le caratteristiche dei nuovi prodotti

Surface Pro 10 for Business offre prestazioni elevate grazie ai processori Intel Core Ultra e al supporto disponibile per il 5G. Con una velocità maggiore del 53% rispetto a Surface Pro 9 e Surface Laptop 6 for business due volte più veloce di Surface Laptop 5.

Surface Laptop 6 offre un’ottima esperienza di digitazione e un display touchscreen PixelSense migliorato. Entrambi i dispositivi sono dotati di funzioni di accessibilità all’avanguardia, oltre a sostenibilità e sicurezza grazie ai materiali riciclati di cui è fatto l’involucro. Oltre alle certificazioni Secured-Core PC e Enhanced Sign-In Security.