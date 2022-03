Microsoft Surface Pro 8: la nostra recensione

Siccome si parla sempre di più di mondo ibrido, ecco che distinguere tra un computer vero e un 2-in-1 ormai è diventato complicato. E la dimostrazione arriva grazie alla prova di Surface Pro 8, un vero e proprio Pc, anche se si può staccare lo schermo dalla tastiera come si usa fare con un tablet avanzato. Insomma: non è più necessario avere troppi dispositivi in casa e soprattutto dividere il mondo lavorativo da quello personale. Con Surface Pro 8 si può fare tutto agilmente, anche perché le caratteristiche che abbiamo trovato in questo prodotto sono davvero super.

Surface Pro 8, il computer super agile

Il Surface Pro 8, modello top di Microsoft, arriva con un processore Intel Core di 11.a generazione e con la certificazione Intel Evo. Quella che marchia i device che fanno tutto velocemente. Per esempio riaccendersi in meno di 1 secondo dallo stand by, così come una ricarica rapida per avere 4 ore di utilizzo in soli 30 minuti. E proprio la batteria è uno dei (tanti) plus di questo Surface, visto che dalla carica allo zero passano fino a 16 ore, anche con un uso intensivo dello schermo da 13 pollici dotato di Dolby Vision.

E dunque ecco che davvero il Pro 8 diventa compagno per qualsiasi cosa in cui il computer ti agevola la vita, soprattutto visto il sui design sottile e il peso di 891 grammi. In tanta leggerezza c’è molto potenza, visto che si arriva fino a 32 Gb di RAM e 1 Tb di memoria. E con le porte thunderbolt ci si collega agilmente a un monitor 4K, se il display non bastasse. In più, una delle cose che abbiamo più apprezzato è stato l’uso della Surface Slim Pen 2, con il quale firmare direttamente sullo schermo i documenti in arrivo. Senza spreco di carta e con una soluzione di alloggiamento nella tastiera che la rende imperdibile e in perenne ricarica.

La caratteristiche del dispositivo Microsoft

Queste le caratteristiche principali di Surface Pro 8:

Schermo : 13” Pixel Sense 120Hz, Dolby Vision, Adaptive Color con aggiornamento fino a 120 Hz.

: 13” Pixel Sense 120Hz, Dolby Vision, Adaptive Color con aggiornamento fino a 120 Hz. CPU : Intel Core 11ma gen. quad-core i5/i7

: Intel Core 11ma gen. quad-core i5/i7 RAM : 8, 16, 32 Gb

: 8, 16, 32 Gb Archiviazione : 128, 256, 512 Gb, 1 Tb

: 128, 256, 512 Gb, 1 Tb Porte : 2x USB-C Thunderbolt, Surface Connect

: 2x USB-C Thunderbolt, Surface Connect OS : Windows 11

: Windows 11 Connessione: WiFi 6

WiFi 6 Fotocamere: anteriore da 5 MP e 1080p e posteriore da 10 MP in 4K

Disponibilità e prezzo

Surface Pro è disponibile nei negozi e sullo store di Microsoft a un prezzo scontato di partenza di 985 euro (invece di 1.199) per la versione 8+128 Gb. E arriva a 1.954 euro (invece di 2.339) per il modello 16 Gb+1Tb. Attualmente la versione da 32 Gb+1 Tb (prezzo 2.309 invece di 2.739) risulta esaurita.

Come accessori le tastiere vanno da 159,99 a 189 euro. Mentre la slim Pen 2 costa 134, 99 euro.

In definitivasi tratta di un dispositivo che in tutto e per tutto può sostituire un computer portatile. Con il vantaggio della massima portabilità e versatilità. E personalmente è diventato il compagno quotidiano per lavoro e divertimento.