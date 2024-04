La fotocamera digitale Micro Mirrorless più piccola al mondo

Yashica è un’azienda con 75 anni di storia e prodotti iconici. Ed ha ora chiuso una collaborazione con I’m Back, ovvero un’innovativa giovane azienda nel campo della fotografia digitale. il risultato è la Micro Mirrorless Yashica – I’m Back, la fotocamera micro mirrorless più piccola e innovativa del mondo. Progettata per gli appasionati viaggiatori, fino ai creatori di contenuti, è un dispositivo rivoluzionario con le sue ottiche intercambiabili e video e foto di alta qualità.

Com’è fatta la fotocamera digitale Yashica – I’m Back

La Micro Mirrorless Yashica – I’m Back sfida le norme della fotografia tradizionale con il suo design compatto e leggero. Si tratta infatti di una fotocamera digitale che misura solamente 77 x 50 mm. E a differenza delle costose e ingombranti fotocamere DSLR e mirrorless, offre immagini di qualità professionale in un pacchetto portatile. È dotata di un sensore CMOS Sony IMX117 da 12 megapixel di tipo 1/2,33 pollici, che permette registrazioni video in 4K UHD a 24 fotogrammi al secondo.

Con tre obiettivi a fuoco manuale disponibili – un grandangolare, uno standard e un teleobiettivo – gli utenti hanno diverse possibilità nel catturare scene e stili diversi. Il design compatto e leggero la rende facile da trasportare, garantendo foto di alta qualità senza sacrificare spazio nel bagaglio. In più, il sistema di lenti intercambiabili Yashica – I’m Back offre la libertà di utilizzare un’ampia gamma di lenti, dal compatto al teleobiettivo. Il tutto in una fotocamera che sta nel palmo della mano.

Le ottiche intercambiabili

La fotocamera digitale Uashica – I’m Back offre 3 ottiche intercambiabili e compatibilità con altre lenti varie. Sono disponibili:

Obiettivo a fuoco manuale Wide Lens (Grandangolare) Perfetto per catturare paesaggi espansivi e grandi aree, permettendo di fotografare scene aperte e panoramiche con facilità.

Perfetto per catturare paesaggi espansivi e grandi aree, permettendo di fotografare scene aperte e panoramiche con facilità. Obiettivo a fuoco manuale Standard Lens (Medio) Questo obiettivo è versatile e ideale per la maggior parte delle situazioni fotografiche. È adatto per catturare una varietà di soggetti, dai ritratti alle scene quotidiane.

Questo obiettivo è versatile e ideale per la maggior parte delle situazioni fotografiche. È adatto per catturare una varietà di soggetti, dai ritratti alle scene quotidiane. Obiettivo a fuoco manuale Telephoto Lens (Teleobiettivo) Progettato per catturare dettagli precisi e avvicinare oggetti distanti. Ideale per fotografare soggetti specifici in dettaglio, come architetture, fauna selvatica o eventi sportivi.

Inoltre offre compatibilità con adattatori per obiettivi di fotocamere di formato più grande, come Nikon, Canon, Sony e altri.

Altre caratteristiche

Tra le caratteristiche è presente la c.onnettività WiFi integrata per trasferire foto direttamente agli smartphone per la condivisione istantanea sui social media senza il fastidio di rimuovere la micro SD card. E per la crezione di contenuti c’è in dotazione uno schermo touchscreen articolato da 2 pollici per anteprime rapide possibilità di effettuare trasmissioni dal vivo. Inoltre sono presenti un ingresso per microfono per un microfono esterno, l’attacco luce e l’impugnatura per 2 batterie aggiuntive. Oltre all’uscita HDMI slot per scheda microSD e alla porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati.

Disponibilità e prezzo

La fotocamera digitale Micro Mirrorless Yashica – I’m Back è disponibile solo su Kickstarter a partire da 239 dollaro.