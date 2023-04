Il progetto “Recrate” di FERCAM Fine Art

FERCAM Fine Art è l’unità dedicata alla logistica d’arte dell’operatore altoatesino di trasporti. E che ha lavorato a un progetto per la Design Week di Milano insieme a FERCAM Echo Labs. Overo l’impresa senza fini di lucro fondata nel 2021 e dedicata allo sviluppo sostenibile,. Insieme hanno presentato il progetto “REcrate”, un modello innovativo e responsabile per la logistica dell’arte.

Tecnologia e sostenibilità per FERCAM Fine Art

Nel corso della Milano Design Week, presso gli spazi de “La Repubblica del Design”, FERCAM Fine Art ha presentato in anteprima “REcrate”. Un progetto e volto a trasformare le criticità specifiche del mondo della logistica d’arte in opportunità di sviluppo sostenibile. Pensato in ottica di economia circolare che valorizza competenze eterogenee con una finalità comune: realizzare un modello innovativo e più responsabile per la logistica dell’arte.

Obiettivo primario del progetto è il riutilizzo della componente più importante per il trasporto di opere d’arte, ovvero le casse. Che sono appositamente realizzate su misura e in materiali di alto pregio presso la falegnameria interna. Ma che rischiano di vedere esaurita la propria funzione una volta effettuato il primo trasporto.

«La nostra attività di FERCAM Fine Art potrebbe essere definita come quella di un’agenzia viaggi ad altissimo livello per le opere d’arte. Ove il trasporto è indubbiamente una parte importante del servizio. Ma viene completato da una serie di altre incombenze e servizi accessori – dice Chiara Prisco, Responsabile Fine Art in FERCAM -. A partire dalla predisposizione dell’autorizzazione delle Sovrintendenze, allo sdoganamento, rispetto delle warranties assicurative e altro. Nel nostro intento di garantire una maggiore sostenibilità, in molti aspetti siamo limitati da regolamentazioni giustamente molto severe. Così partiamo dalla creazione di casse di trasporto che siano anche più facilmente riciclabili. Sostituendo per di più il concetto di riciclo con quello di riutilizzo, grazie alla collaborazione e simbiosi industriale con FERCAM Echo Labs. E va da sé che, ove possibile, gli automezzi utilizzati della nostra flotta per il trasporto siano alimentati a biocarburante».

La vetrina dell’Eco Design