Eco Lab e il crowdfunding per i detergenti naturali

Eco Lab è una startup innovativa che realizza prodotti detergenti, 100% naturali, per casa, cosmesi, auto, pet e barca. Ha in corso un aumento di capitale su CrowdFundMe, la piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata a Piazza Affari. E il primo obiettivo economico, pari a 150mila euro, è già stato superato, così che ora la società punta all’obiettivo massimo di 600mila euro.

Ecco cos’è Eco Lab, la start up che realizza detergenti naturali.

I capitali consentiranno a Eco Lab, che ha sede legale a Bari, di installare nuove linee produttive presso lo stabilimento produttivo di Cornate d’Adda (Monza e Brianza). Nonché di sviluppare il primo detergente nanotecnologico e di accelerare il suo sbarco nel mercato B2C privilegiando i canali dell’e-commerce e della grande distribuzione.

Fondata nel 2021 dall’attuale Ceo, Paolo Monzani, la società vanta un fatturato al 31/08/23 pari a 650.000 euro, con la stima di superare oltre 1 milione di euro di ricavi nel 2023. In particolare, la società offre prodotti (validati dall’Università di Ferrara e dal laboratorio accreditato Medilabor) che non sono nocivi per l’uomo. E che possiedono i requisiti per essere certificati sia Ecolabel (etichetta europea) che presidio medico chirurgico.

L’azienda detiene lo sfruttamento in esclusiva del brevetto Blu Esprit Base, detergente multi-superficie completamente naturale e privo di controindicazioni, nel caso di ingerimento, inalazione o contatto con le mucose. Oltre alla sicurezza, Eco Lab punta anche sul rispetto dell’ambiente, con l’ideazione presente e futura di prodotti 100% naturali e biodegradabili. Oltre alla realizzazione di sgrassanti e oli essenziali che riutilizzeranno gli oli di frittura, per dare nuova vita a sostanze altamente inquinanti e difficilmente smaltibili.

I progetti futuri

Per quanto riguarda le future proposte per le linee casa, auto e barca, ogni flacone permetterà il risparmio di mille litri d’acqua (un lavaggio d’auto tradizionale prevede l’impiego di 150 litri). Vincitrice del bando Smart&Start economia circolare e del premio America Innovazione Eco Lab, i cui prodotti saranno presto presenti su Amazon, ha avviato una partnership con le ASL (per 200.000 euro di fornitura). E ne sta sviluppando altre, anche nel Nord Italia, sia con altre realtà ospedaliere che aziendali.

Il team aziendale vanta figure con esperienza trentennale nel mondo della ricerca e vendita farmaceutica e cosmetica. Come Maria Rosa Bozzi, responsabile del laboratorio di microbiologia ed Ernesto Bozzi, responsabile commerciale. La strategia di sviluppo predisposta dal management consentirà di abbattere i costi del 15% e aumentare i ricavi. Per maggiori informazioni sulla campagna di crowdfunding di Eco Lab su CrowdFundMe: https://www.crowdfundme.it/projects/eco-lab/