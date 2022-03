Orangogo, la piattaforma che coltiva la passione per lo sport

C’è una piattaforma che aiuta i professionisti, le società e le associazioni a coltivare la passione per lo sport e farsi conoscere online. L’idea è nata dall’incontro di Giulia Pettinau, founder e Ceo di Orangogo con Mamazen Startup Studio. Fabbrica di idee torinese che per prima ha importato dagli Usa un modello di investimento basato sulla scalabilità veloce di un numero selezionato di progetti ad alto impatto strategico. Modello che fino al 2022 ha raccolto 1,4 milioni di equity e che conta oggi oltre 22.500 società iscritte in 3.600 comuni e piccoli centri in Italia. In cui è possibile scegliere tra più di 260 discipline sportive.

Orangogo, la piattaforma dello sport

Secondo quanto riportato dall’ISTAT nell’Annuario Statistico Italiano 2020, nel 2019 il 35,0% della popolazione con più di 3 anni di età pratica almeno uno sport nel tempo libero. Inoltre il 26,6% in maniera continuativa e l’8,4% saltuariamente. Negli ultimi 15 anni le percentuali di chi pratica sport continuativamente sono generalmente aumentate, passando dal 15,9% fino al 24,5%. Anche perché l’importanza del moto e dell’attività sportiva è apparsa a tutti in modo ancora più chiaro durante il periodo di emergenza sanitaria.

Tuttavia, le associazioni e i centri sportivi si sono trovati ad affrontare chiusure improvvise durante i recenti periodi di lockdown che hanno proposto l’allenamento da casa. Senza però mai riuscire a sostituire lo sport in presenza, per cui invece la domanda è sempre in crescita.

Un mercato in crescita

Il mercato, dello sport solo in Italia vale più di 3 miliardi di euro. Con oltre 120 mila euro rappresentati da piccole società, professionisti appassionati di sport e associazioni sportive, tra cui quelle dilettantistiche. Piccoli centri quelli che hanno più necessità di promuovere la propria attività e farsi conoscere grazie alle potenzialità del digitale.

Così Giulia Pettinau, appassionata di sport, ha deciso di fondare una startup che potesse coniugare la sua forte passione per lo sport. Classe 1982, laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, ha ricoperto il ruolo di Marketing Manager in Yaskawa, importante multinazionale nel settore dell’automazione industriale. E poi è diventata pioniera della rivoluzione digitale nel settore sportivo con la creazione del primo motore di ricerca degli sport.

Le parole di Giulia Pettinau

“Quando ho pensato a Orangogo, nome che poi è stato pensato da Mamazen insieme all’attuale logo, vedevo nella mia testa un luogo virtuale che permettesse alle persone di scoprire il proprio talento nel settore dello sport. Con Mamazen abbiamo affinato l’idea, fino a quello che oggi è il primo motore di ricerca degli sport – commenta –. Abbiamo cominciato occupandoci esclusivamente dei bambini, poi ci siamo allargati e dedicati anche agli adulti.

Attraverso il nostro sistema gli utenti possono cercare le attività a cui sono interessati. E scoprire le caratteristiche e le abilità che aiutano a sviluppare, sia fisiche che mentali, anche grazie a schede dedicate complete di ogni informazione. Ai centri sportivi membri, invece, siamo in grado di fornire un sistema per coordinare le diverse attività professionali. Dalle iscrizioni ai pagamenti, dai documenti ai tornelli virtuali. In sostanza mettiamo in contatto le persone con lo sport e con chi lo gestisce. Ci sentiamo promotori del benessere, che passa attraverso la pratica di discipline pensate per favorire molteplici capacità e attitudini”.