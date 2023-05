Quatro Powerbank, ricariche in contemporanea per Apple ma non solo

Un battery pack Usb per risolvere tutti i problemi di ricarica. Si chiama Quatro Powerbank ST-UC10WPBM di Satechi ed è distribuito in Italia da Attiva. Dedicato soprattutto ai prodotti Apple, è la soluzione ideale per tenere sempre attivi iPhone, AirPods Pro e Apple Watch. Anche se può essere utilizzati per un’ampia gamma di altri dispositivi.

Com’è fatto il Quatro Powerbank di Satechi per Apple e non solo

La presenza del modulo di ricarica wireless Qi di Quatro Powerbank e le due porte USB-C PD e USB-A, consente al Quatro Powerbank di Satechi di caricare fino a tre dispositivi Apple, ma non solo, in contemporanea. La capacità di questo prodotto avanzato di ricarica è è di ben 10.000 mAh, più che sufficiente per qualsiasi esigenza e qualsiasi dispositivo portatile. Inoltre è in grado di erogare fino a 18W di potenza per ricariche veloci e sicure.

È possibile controllare lo stato di carica del Powerbank stesso grazie a una serie di indicatori Led dedicati, per avere così la certezza che sia sempre pronto all’uso. E, nel caso necessitasse di una ricarica, lo stesso sistema a 18W ne ridurrà notevolmente i temp. Perché è presente anche in ingresso sul battery pack oltre che in uscita.

La ricarica wireless

Satechi Quatro Powerbank ST-UC10WPBM ha un profilo sottile con linee moderne e angoli arrotondati e n peso di soli 260 grammi Il modulo wireless integrato, che offre anche un alloggiamento specifico Apple Watch, si attiva premendo con un doppio click sull’apposito pulsante presente sul profilo laterale. Semplice, rapido e pratico, permette di ricaricare qualsiasi dispositivo, fra cui smartwatch, auricolari true wireless, smartphone. Ed è compatibile con lo standard energetico Qi, il più diffuso al mondo e adottato da tutti i maggiori produttori di dispositivi hi-tech.

