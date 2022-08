Mobilità sostenibile, la strada per il futuro insieme a Kia

MILANO (ITALPRESS) – Kia, sull’onda dell’inarrestabile aumento degli ascoltatori abituali di podcast, ha presentato una serie di contenuti audio sulla mobilità, scritti da Andrea Galeazzi, esperto di tecnologia e raccontati dalla voce di Valeria Oliveri, realizzati in collaborazione con RadioMediaset, BeeMedia e Dottor Podcast. Il tema del futuro delle soluzioni di mobilità viene affrontato in modo dettagliato ed esaustivo da Andrea e Valeria, con lo scopo di dare una risposta su come il brand Kia si candida a diventare leader nel campo delle soluzioni di mobilità.

Il progetto partito con il primo podcast venerdì 5 agosto proseguirà con i successivi appuntamenti il 12, 19, 26 agosto e il 2 settembre al link https://www.kia.com/it/tutto-su-kia/scopri-kia/tecnologia/electrification/.

Il podcast è diviso in 5 episodi attinenti a 5 diversi aspetti: nel primo vengono illustrate le differenze tra le varie tipologie di propulsione (elettrica, ibrida e plug in) e la convenienza di ognuna di esse. Partendo dall’offerta della gamma Kia Niro, che è disponibile in tutte e tre le configurazioni, si entra nel dettaglio di quale sia quella più indicata e conveniente per l’automobilista tra full Hybrid, Plug in ed EV.

Nel secondo si spiega come funziona la ricarica sia a casa attraverso il proprio impianto domestico da 3,5 Kw sia presso le colonnine super fast, evidenziando la differenza di tempistiche e di autonomia conseguibili nelle due diverse modalità e in base anche alla vettura.

Nel terzo episodio si mettono in risalto i vantaggi offerti dai propulsori elettrificati in tema di design e funzionalità: esempio concreto la pluripremiata EV6, 100% elettrica, nominata auto dell’anno 2022.

Nel quarto si affrontano i cambiamenti che verranno a partire dal 2035, data in cui entrerà in vigore in Europa il divieto di vendere auto nuove che emettano CO2, quindi vetture dotate di propulsore tradizionale a benzina o gasolio. Protagonista di questo episodio è la strategia di ampio respiro di Kia volta a conseguire la leadership globale nella mobilità elettrica del futuro.

Il quinto ed ultimo episodio è dedicato alla presentazione di servizi innovativi che vedono l’auto come mezzo utilizzato essenzialmente in sharing. Con queste nuove modalità, i concessionari si trasformeranno in mobility hub e potranno noleggiare una vettura per un giorno o per un periodo più lungo attraverso una app.

“Kia Italia, da sempre sensibile all’evoluzione dei canali comunicativi utilizzati dalla sua clientela, ha deciso di aprirsi al mondo dei podcast per condividere l’eccellenza delle sue soluzioni di mobilità sostenibile”, spiega Giuseppe Mazzara Marketing Communication & CRM Director. “Ci aspettiamo che il nostro target possa apprezzare non solo il formato breve dei podcast ma anche i valori dei contenuti sapientemente veicolati da due figure molto autorevoli nel mondo social come Andrea Galeazzi e Valeria Oliveri”.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).