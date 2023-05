L’importanza dell’European Tech Hub di Mastercard e i nuovi trend del futuro dei pagamenti

“Le persone hanno bisogno di metodi di pagamento diversi per situazioni diverse, in particolare nel mondo digitale di oggi”, ha affermato Mark Barnett, Presidente Mastercard Europe. “L’obiettivo di Mastercard è consentire alle persone e alle aziende di pagare e ricevere pagamenti nel modo che preferiscono”. Secondo questo principio, l’azienda ha presentato il suo ultimo rapporto, “The Future of Payments”, che presenta nove trend del futuro dei pagamenti.

I pagamenti del futuro saranno più veloci, flessibili e sicuri, ma anche più comodi. Per fare ciò, Mastercard sta costruendo le migliori soluzioni di pagamento sfruttando le nuove tecnologie, come blockchain, open banking, cloud, AI e il Metaverso, “e questo sta avvenendo proprio qui in Europa al Dublin Tech Hub”.

L’innovazione dell’European Tech Hub di Mastercard

Prima di scoprire i trend del futuro dei pagamenti, dobbiamo sottolineare il ruolo d’importanza dell’European Tech Hub di Mastercard, inaugurato nella primavera dello scorso anno a Dublino. L’Hub riflette la dedizione dell’azienda all’innovazione tecnologica e ha diversi obiettivi che puntano a migliorare l’esperienza del consumatore a 360 gradi. In particolare, la sua attenzione si divide in tre punti:

sostenibilità , con un focus sulle persone e sull’impatto ambientale;

benessere e collaborazione personale , che sono fondamentali per l’azienda e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

neurodiversità , che, ancora una volta, tiene conto dei diversi bisogni delle persone.

Sono presenti anche diverse aree specialistiche, come le tecnologie emergenti, che fanno sì che l’innovazione sia il vero e proprio cuore dell’European Tech Hub. L’Hub esprime, inoltre, l’obiettivo di espansione dell’azienda, che intende raggiungere un target di oltre 2.000 persone entro il 2025 (attualmente vede la presenza di “sole” 1.300 persone). Questo numero, naturalmente, si riferisce esclusivamente alla città irlandese. Tutto ciò riflette anche il ruolo d’importanza assegnato all’Europa, che è uno dei mercati al centro delle operazioni Mastercard.

A proposito dell’European Tech Hub, Ed McLaughlin, Presidente Mastercard Operations and Technology, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di un ambiente in cui le persone possano lavorare al meglio, dando loro tutto quello di cui necessitano per farlo”. Tutto ciò inizia dalla collaborazione, non solo all’interno dell’edificio ma anche all’esterno. Infatti, questo è solo uno dei tanti Tech Hub che Mastercard ha nel mondo. “Gli Hub presenti in tutto il mondo formano una vera e propria rete che rappresenta un impianto di produzione per il digitale”.

Mastercard presenta i nuovi trend del futuro dei pagamenti

L’ultimo rapporto di Mastercard, “The Future of Payments”, presenta nove tendenze che creeranno opzioni di pagamento più veloci e flessibili e offriranno ai consumatori maggiore comodità e sicurezza. I nove trend si dividono in tre sezioni: “denaro reinventato”, “commercio immersivo” e “sostenibilità e inclusività”.

La prima sezione, “denaro reinventato”, si riferisce al modo in cui accediamo e utilizziamo le risorse, gestiamo ed effettuiamo pagamenti e automatizziamo transazioni commerciali complesse:

la tokenizzazione , cioè la capacità di digitalizzare qualsiasi tipo di risorsa, renderà il valore di queste risorse accessibile e scambiabile, creando nuove forme di denaro; i wallet digitali diventeranno un unico punto di controllo in cui gestire comodamente le proprie identità, risorse e pagamenti; i pagamenti programmabili , in futuro, saranno applicati a transazioni complesse e su larga scala, rivoluzionando le supply chain e le royalties , che verranno codificate nell’opera stessa e nel suo pagamento.

Per quanto riguarda il “commercio immersivo”, vediamo tre trend:

l’open banking e la finanza incorporata si uniranno per creare soluzioni di “ finanza connessa ” che semplificheranno i pagamenti in domini fisici, digitali e virtuali; l’attività commerciale abbatterà le barriere che attualmente limitano il flusso di denaro, dati, beni e servizi attraverso i confini giurisdizionali e digitali, espandendo i mercati e offrendo ai consumatori maggiore comodità e scelta; ci saranno nuove opzioni di pagamento che renderanno l’esperienza più fluida e flessibile.

Mastercard ha individuato tre trend anche per la sezione “sostenibilità e inclusività”:

nuovi modelli di valutazione del credito e soluzioni di prestito saranno a favore delle persone storicamente “sottobanco” e sosterranno le comunità sotto finanziate in tutto il mondo; i consumatori saranno più consapevoli , “premiando” le aziende che sostengono i loro obiettivi sociali e ambientali e che operano in modo etico; Embedded Trust , cioè i consumatori faranno affari con aziende che proteggono le informazioni personali dei clienti.

Dunque, ci saranno più opzioni di pagamento, più connettività e meno barriere, il che si traduce in un commercio più rapido ed efficiente e in nuove opportunità economiche per gli individui e per le aziende, sia grandi che piccole.

