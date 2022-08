I migliori videogiochi da giocare almeno una volta

Videogiochi che passione! Un numero sempre crescente di giocatori, qui da noi in Italia come all’estero, si sta appassionando a questa realtà online. Giocatori di ogni età e di ogni genere, accendono i loro pc e le loro console per lanciarsi in sfide tematiche. Qui di seguito la nostra gradita ospite odierna, cioè Valeria Endrizzi, esperta di giochi e di online casino, ti segnalerà alcuni videogiochi che vale la pena provare. Esamineremo giochi popolari ed emozionanti per diversi gadget e console.

Esistono diversi genere di videogiochi: strategici, platform, picchiaduro, arcade, giochi di ruolo, sportivi etc.. E quindi, in pratica, sicuramente c’è il tipo di gioco più adatto a te, ma andiamo a passarne qualcuno in rassegna qui di seguito

Terra di mezzo: Shadow of War

Questo gioco rientra nella categoria degli open world, mondo aperto, che negli ultimi anni si è conquistata un numero crescente di fan grazie anche a titolo importanti come questo. A cui però si devono aggiungere opere come Red or Dead II e la saga di Assasin’s Creed, giusto per citarne solamente qualcuno. Shadow of War si ispira invece alle opere letterarie di Tolkien e permette al giocatore di vivere un’avventura epica.

Il gameplay, cioè la modalità di gioco è abbastanza intuitiva, anche se a dirla tutta, in questo genere di gioco è sempre bene prendere confidenza con il proprio personaggio per riuscire così a utilizzarlo al meglio. Questo videogioco è disponibile sia su console che su pc ed è un vero e proprio must per tutti gli appassionati della saga tolkeniana letteraria e cinematografica.

Dragon Age: Inquisition

Questo titolo della EA ha i suoi anni, non è una uscita recente, ma nonostante tutto resta sicuramente uno dei migliori giochi del suo genere e lo si può acquistare a prezzi ridotti. Nei panni del protagonista qui, in un mondo magico dove dominano ancora i draghi e i demoni, dovrai chiudere delle falle oscure, per impedire un’invasione demoniaca, e salvare il tuo regno dalla guerra civile.

Dark Souls III

Il terzo capitolo di questa fortunata saga è sicuramente il punto ideale per iniziare a conoscere le gesta di questo eroi, in missione per respingere l’era del buio. Tutto il gioco è pervaso da un design decisamente oscuro, come si può capire facilmente dal titolo, inoltre i suoi combattimenti sono veloci ed emozionati. Il gioco è disponibile sia su computer che su console.

The Witcher 3: Wild Hunt

Questo gioco ha vinto diversi premi e già solo questo basterebbe per provarlo ma voglio dirti che è sicuramente sorprendente. I suoi ambienti sono dettagliati e le interazioni coinvolgenti, difficilmente tutto ciò ti lascerà indifferente.

Fifa e Pes

Se sei un appassionato di calcio non puoi di sicuro perderti questi due giochi, titoli che da anni dividono i videogiocatori. Infatti c’è chi preferisce il primo e chi invece ritiene il secondo superiore. Quel che ti consiglio è di provarli entrambi e di divertirti con queste popolari serie di fantastici videogiochi dedicati al gioco più bello del mondo. Che, nel corso degli anni, si sono guadagnati milioni di fan.

Championship Manager

Restando in tema calcistico di consiglio invece questa serie manageriale dove al centro del gioco si trova, per l’appunto, tutta la fase preparatoria ad una partita. Nei panni di un allenatore all’inglese, dovrai occuparti di ingaggiare e cedere giocatori, a titolo definitivo o in prestito, a rinnovare contratti e a mettere in campo la formazione migliore dopo una dura settimana di allenamenti. Sembra facile ma… provare per credere.

The Last of Us I e II

Questa è un’esclusiva Play Station ed è disponibile in esclusiva solo per la Ps4 e la Ps5. Si tratta di due avvenute che hanno riempito il cuore e fatto versare lacrime a milioni di videogiocatori. In un mondo dove la civiltà è stata distrutta da un potente fungo, quel che resta dell’umanità, lotta per sopravvivere dovendo effettuare ogni giorno scelte non facili di etica e di morale. Il gioco in questione ha generato così tanto successo che ora una serie tv basata su queste vicende è in fase di produzione.

The Walking Dead

Se amate le avventure grafiche non dovete perdervi assolutamente questo capolavoro della Tell Tale. Basato sulle vicende di un gruppo di sopravvissuti sprofondato in una realtà colma di zombie e di emozioni a tinte forti.

I guardiani della galassia

Uno dei giochi più divertenti dell’anno a mio parere. Lasciate perdere il flop degli Avengers, un’occasione sprecata, e lanciatevi in questa avventura intergalattica, divertente colorata e con una colonna sono da urlo.

Giochi online

Restando nel campo dei giochi online, uscendo da quello dei videogiochi, abbiamo anche i giochi da casinò online. Questi siti dedicato al gioco d’azzardo legalizzato sono sempre più utilizzati dagli italiani che amano passarvi il proprio tempo. E giocare ai loro giochi preferiti come ad esempio slot, videopoker, roulette e altro. Ti ricordo che, in questo caso, per poter giocare bisogna essere maggiorenni.