HMD Global, la casa degli smartphone Nokia, ha annunciato il lancio di tre nuovi telefoni:

Nokia G22

Nokia C32 e C22

Tutti i dispositivi offrono una durata della batteria fino a tre giorni, mentre quelli della serie C assicurano miglioramenti nella qualità di imaging. Il Nokia G22 vanta, invece, il primato di essere il primo smartphone Nokia riparabile dall’utente.

Nokia: il primo smartphone riparabile dall’utente

G22 è il primo smartphone Nokia progettato per essere facilmente riparabile, portando la longevità a un livello superiore. Questo è possibile grazie alla collaborazione con iFixit, comunità globale che promuove e persegue la causa della riparazione dei dispositivi elettronici al posto di gettarli tra i rifiuti. Si potrà così accedere a guide per la riparazione e a parti di ricambio a prezzi accessibili. Ad esempio, si potrà sostituire uno schermo danneggiato, una porta di ricarica piegata o una batteria non più performante.

Inoltre, lo smartphone è caratterizzato da una scocca in plastica riciclata al 100%, OZO Playback, in grado di offrire bassi migliori e un suono più chiaro, e 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Si potrà usufruire anche di 3 anni di aggiornamenti mensili per la sicurezza e 36 mesi di garanzia senza costi aggiuntivi.

Nokia C32 e C22

Con una fotocamera da 50MP ed eccellenti algoritmi imaging, Nokia C32 offre un sistema di riproduzione delle immagini avanzato a un prezzo accessibile. Il dispositivo vanta una finitura in vetro temperato e pareti laterali dritte che conferiscono alla serie C un design premium e raffinato. Grazie all’ultima versione di Android 13, garantisce agli utenti un’esperienza moderna e personalizzabile.

Nokia C22 è resistente e capace di superare la concorrenza 4 nei test di resistenza a cadute e colpi. Infatti, può affrontare tutti gli imprevisti quotidiani grazie alla protezione IP52 contro schizzi e polvere, al vetro temperato 2,5D del display e alla scocca in metallo presente all’interno di un robusto design unibody in policarbonato. È dotato anche di algoritmi di imaging in una migliorata doppia fotocamera da 13MP.

Disponibilità e prezzi

Nokia G22 sarà disponibile nella configurazione 4/128 GB a partire da 189 euro. Il kit di montaggio e i pezzi di ricambio saranno disponibili sul sito di iFixit in Europa, compreso display, batteria e porta di ricarica.

Nokia C32 e C22 saranno disponibili rispettivamente nella configurazione 4/64 GB e 2/64 GB a partire da 149 e 129 euro.

