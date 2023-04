Il flagship HONOR Magic5 Pro arriva su Hihonor con un offerta speciale

HONOR ha annunciato l’arrivo in Italia di HONOR Magic5 Pro, il flagship annunciato durante il Mobile World Congress 2023. Lo smartphone offre diverse innovazioni per quanto riguarda design, display, fotografia e prestazioni, rivoluzionando l’esperienza d’uso. A partire da oggi 19 aprile e fino al 3 maggio sarà possibile acquistarlo su Hihonor con un’offerta speciale. Scopriamo allora tutti i dettagli del nuovissimo flagship HONOR Magic5 Pro.

Lo smartphone flagship HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5 Pro rende omaggio ad Antoni Gaudì. Infatti, vanta cornici simmetriche a doppia curvatura ultra-strette e un design a tripla fotocamera con ruota a stella al centro della cover posteriore. Tutto ciò ha come risultato un’armoniosa combinazione di arte e tecnologia. Oltre al suo aspetto elegante e raffinato, il flagship è estremamente leggero (pesa soli 219 g e ha uno spessore di 8,77 mm). Può così essere usato tutto il giorno. Inoltre, è caratterizzato da un grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP68, che offre protezione contro tutti gli agenti atmosferici e gli imprevisti.

Per quanto riguarda lo schermo, lo smartphone è caratterizzato da un display LTPO da 6,81 pollici con uno schermo flottante quad-curvo, che garantisce un’esperienza visiva immersiva, e livelli di luminosità HDR di picco fino a 1800 nits. Grazie all’implementazione della calibrazione a doppia luminanza offre colori sempre precisi. Per alleviare l’affaticamento degli occhi, vanta una bassa emissione di luce blu certificata da TÜV Rheinland e un Dynamic Dimming che simula la luce naturale. Altre caratteristiche per il comfort degli occhi comprendono la visualizzazione notturna per migliorare la qualità del sonno, con la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly, e il display LTPO con tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) a 2160 Hz che riduce lo sfarfallio dello schermo.

Per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini in movimento, lo smartphone vanta anche un chipset Discrete Display. Questo offre un effetto HDR (High Dynamic Range) sempre attivo e una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore. HONOR Magic5 Pro è anche certificato con HDR10+ e IMAX Enhanced, permettendo la visione di video e film con una qualità dell’immagine ottimizzata.

Foto e video come mai prima

HONOR Magic5 Pro vanta un sistema a tripla fotocamera principale che comprende le fotocamere Wide da 50MP, Ultra Wide da 50MP e Telephoto da 50MP. Grazie al sensore di dimensioni maggiori e all’apertura più ampia, le prestazioni di rilevamento della luce sono superiori. Lo smartphone vanta anche una nuova tecnologia Ultra Fusion Computational Optics, cioè un algoritmo ottico computazionale che migliora la nitidezza delle immagini con uno zoom da 3,5x a 100x.

Grazie a HONOR Image Engine, è presente anche un nuovo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente di catturare scene complesse con velocità e chiarezza. Inoltre, il flagship vanta l’AI Motion Sensing Capture, che rileva automaticamente il punto più alto di un salto o il momento migliore di una corsa, catturando il fotogramma in alta definizione. Per mettere alla prova questa tecnologia, HONOR è stata nominata partner del Guinness World Records per gli smartphone, per catturare un tentativo ufficiale di record mondiale per il più alto Slam Dunk del mondo.

Tra le altre cose, il dispositivo permette di produrre filmati di livello cinematografico. Questo è possibile grazie a IMAX Enhanced Movie Master, con cui si possono girare e modificare video direttamente dallo smartphone.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, il dispositivo garantisce prestazioni elevate. Grazie alla prima architettura di antenna standalone Wi-Fi e Bluetooth del settore, migliora le prestazioni Wi-Fi del 200% e riduce la latenza Wi-Fi offrendo flessibilità e mobilità per il lavoro e il tempo libero.

Con il supporto di 66W Wired e 50W Wireless HONOR SuperCharge, lo smartphone vanta una batteria da 5100mAh che garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto. Mentre l’ultima versione di MagicOS 7.1 basata su Android 13, permette diverse funzionalità intelligenti, come MagicRing, per la collaborazione tra più dispositivi, e Magic Text, per il riconoscimento intelligente del testo.

MagicOS 7.1 è anche dotato di una GPU Turbo X aggiornata e una UFS 4.0 per la memoria flash, che garantiscono velocità di archiviazione fino a 4000 Mbps. Inoltre, il dispositivo adotta la memoria ad accesso casuale dinamico (DRAM) LPDDR5X.

Il flagship è anche dotato di un sistema di sicurezza Dual-TEE sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che offre una protezione a livello hardware per i dati. Inoltre, il chipset di sicurezza garantisce la massima sicurezza per le password e i dati biometrici come l’ID del volto e le impronte digitali. E con l’aggiornamento di AI Privacy Call 2.0, la soluzione contro il sound-leaking, lo smartphone introduce la prima tecnologia di controllo spaziale dell’energia sonora. Questa genera onde sonore opposte per controllare la dispersione del suono nelle telefonate private.

Disponibilità e prezzo

HONOR Magic5 Pro è disponibile nei colori Nero e Verde, entrambi ispirati alla natura. A partire da oggi 19 aprile e fino al 3 maggio è possibile acquistare HONOR Magic5 Pro con un’offerta limitata su Hihonor. Infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo di 1.199,90 euro in bundle con Earbuds3 Pro e Wireless Charger (fino a esaurimento scorte), Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro.