Meta Quest 3 punta sulla realtà mista VR/AR

Vediamo insieme le sue caratteristiche.

Una delle caratteristiche più interessanti del Meta Quest 3 è la sua leggerezza e sottigliezza. Il nuovo modello sarà molto più comodo da indossare rispetto al suo predecessore, il Meta Quest 2, consentendo un’esperienza di utilizzo prolungata senza fastidi.

Ci sono anche indizi che suggeriscono che il Quest 3 avrà funzionalità molto simili a quelle attese nel visore VR/AR Reality Pro di Apple.

In termini di prestazioni, il Quest 3 utilizzerà il chip Qualcomm Snapdragon XR2 di seconda generazione, che garantisce prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche che il Quest 3 non avrà, come il tracciamento oculare, a differenza di alcuni dispositivi concorrenti.

Il design del Quest 3 sarà dotato di più sensori e telecamere per offrire una migliore esperienza di realtà mista. Il visore avrà un sistema migliorato per l’aggiustamento interpupillare, semplificando la regolazione delle lenti per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Inoltre, è rivestito di tessuto ai lati, sostituendo la plastica del predecessore, in modo da offrire un’esperienza più confortevole.

Un’altra caratteristica interessante del Quest 3 sarà il sensore di profondità migliorato posizionato al centro del dispositivo. Questo sensore migliorerà le prestazioni dell’AR, consentendo un’esperienza più coinvolgente.

Infine, il Meta Quest 3 offrirà una modalità di video pass-through realistica. Questo permetterà agli utenti di vedere il mondo reale attraverso il visore, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Prezzo

Il prezzo del Meta Quest 3 è ancora da definire, ma è probabile che sia molto più costoso, considerando le nuove caratteristiche e miglioramenti rispetto al Meta Quest 2. Tuttavia, Meta potrebbe fare uno sforzo per mantenere il prezzo competitivo e accessibile per i consumatori.

Conclusione

In conclusione, il Meta Quest 3 suscita grande attesa come visore di reatà mista, con la data di uscita prevista entro la fine dell’anno. Caratterizzato da un design leggero e sottile, miglioramenti del comfort e una serie di funzionalità avanzate, questo visore promette un’esperienza di realtà virtuale e mista di alta qualità. Restiamo in attesa di ulteriori annunci ufficiali da parte di Meta riguardo al prezzo e alle specifiche complete del Quest 3. Il futuro della realtà virtuale si presenta entusiasmante con l’arrivo del Meta Quest 3!

Per la foto ringrazio Libero Peek e Meta