Le idee regalo Attiva: GoPro, Theragun e Blackbone ONE

Attiva offre un’ampia gamma di dispositivi e accessori per soddisfare ogni esigenza, anche la più esigente. Per le vacanze di Natale, l’azienda propone una serie di idee regalo per tutta la famiglia, in grado di accompagnare grandi e piccini nelle loro attività preferite.

Per gli sportivi Attiva propone GoPro HERO12 Black

La GoPro HERO12 Black è la soluzione ideale per gli sportivi che vogliono immortalare i loro momenti più belli. Con un’autonomia quasi doppia rispetto al modello precedente e la possibilità di catturare video 4K/120 fps e 5.3K/60 fps, è in grado di catturare anche le imprese più acrobatiche e adrenaliniche.

L’accessorio Mod per obiettivo MAX 2.0 offre un angolo di ripresa di 177 gradi, il più ampio sul mercato, per video fluidi e perfettamente stabilizzati in formato 4K/60 fps. Tre le impostazioni di campo visivo per catturare video e foto: Max Wide, SuperView Max e Max HyperView ultra immersiva.

Grazie all’autonomia di fino a 2,5 ore di registrazione permettete a tutti gli amanti degli sport invernali, come scii e snowboard, di filmarsi anche sulle piste più difficili.

Per il benessere: Theragun PRO

Theragun PRO è il miglior dispositivo massaggiante al mondo. Una sessione di massaggio profondo e personalizzato è un vero e proprio tuffo nel benessere. E questo dispositivo elimina lo stress quotidiano, favorisce il recupero muscolare e offre sollievo da eventuali dolori.

Theragun PRO è dotato di un motore brushless EQ-150 di seconda generazione, ancora più potente, silenzioso e intelligente. Dispone di sei testine di alta qualità con velocità personalizzabile (1.750 – 2.400 ppm), impugnatura brevettata a triangolo e design ergonomico. È possibile scegliere fra quattro routine: Sleep, Riscaldamento, Recupero e Pausa Theragun. E il suo utilizzo è ancora più semplice con l’app per smartphone Therabody.

Per i gamer: Blackbone ONE

Blackbone ONE porta ogni titolo su un nuovo e più avvincente livello, in un’esperienza senza paragoni nel mondo del mobile gaming. Basta inserire lo smartphone in Blackbone ONE e installare l’app dedicata per iniziare a giocare ai propri videogame preferiti per dispositivi mobili, console e PC.

Grazie ai pulsanti, al pad a quattro direzioni, ai trigger e ai joystick analogici, le prestazioni di gioco sono elevate, grazie anche a un perfetto controllo dell’azione e dei personaggi, anche nelle scene più veloci. Backbone ONE è il gamepad con più bassa latenza sul mercato.

Inoltre, non richiede ricarica perché è alimentato direttamente dallo smartphone, per sessioni di gioco senza fine. L’app Backbone consente infine di lanciare qualsiasi gioco, sia che si trovino su App Store o Xbox Game Pass e altre piattaforme supportate, ma anche in remote play su PlayStation, Xbox e Steam.

Attiva offre quindi una soluzione per ogni passione, per rendere le vacanze di Natale un’esperienza ancora più memorabile.