Dopo diverse settimane di attesa, è arrivato l’evento più importante di Apple. Con l’evento “Far Out”, l’azienda ha finalmente svelato la nuova gamma di iPhone 14, Apple Watch e AirPods.

I nuovi iPhone 14, Apple Watch e AirPods

La presentazione inizia mostrando il nuovo Apple Watch Series 8, che rimane il dispositivo ideale per la salute e per rimanere attivi. Questo, grazie al monitoraggio e alle sue nuove funzioni Workouts e Fitness+. Un’altra caratteristica fondamentale per molte donne è Cycle Tracking, introdotto tre anni fa. Questa funzione monitora il ciclo mestruale e con essa è possibile stimare il periodo di ovulazione. Così come la propria temperatura corporea, che viene calcolata dal polso ogni 5 secondi. Inoltre, tutti gli utenti di iOS 16 e watchOS 9 possono ricevere notifiche per quanto riguarda il ciclo mestruale. Tutti i dati vengono immagazzinati nell’app Salute e sono protetti dall’identificazione a due fattori, dalla password e dal Face ID. Un’altra novità introdotta da Apple è Crash Detected, funzione che identifica il momento esatto in cui avviene un incidente per avvisare i soccorsi.

La Series 8 ha una durata di 8 ore e, per preservare la batteria, Low Power Mode mantiene le caratteristiche principali dell’iPhone. Questo strumento è l’ideale per sfruttare il massimo della batteria, senza però sacrificarla. Ed è ora possibile utilizzare il roaming internazionale. Il nuovo Apple Watch Series 8 è disponibile in quattro colori in 100% alluminio riciclato e in tre colori in acciaio.

Apple Watch SE e Apple Watch Ultra

Ci sono delle novità anche per Apple Watch SE. Anch’esso è disponibile in 100% alluminio riciclato e in tre colorazioni: Silver, MIdnight e Starlight. Riduce l’impronta di carbonio dell’80% ed è resistente all’acqua. Inoltre, dispone di molte funzioni per l’allenamento, la salute e la sicurezza. È il 20% più veloce della generazione precedente. E con esso è possibile condividere la propria posizione e presto sarà disponibile anche la mappa.

Apple Watch Ultra è l’orologio ideale per gli sportivi e per gli appassionati di viaggi. Il design in titanio e lo schermo gli regalano protezione e facilità di lettura, anche con la luce più luminosa. Inoltre, possiede tre microfoni e per la massima connettività offre fino a 60 giorni di batteria. Include un compasso personalizzabile per la montagna e per il mare e dispone della funzione Night Mode. Inoltre, si distingue per il design Alpine Loop. Offre il GPS dual-frequency più accurato del mercato, anche con le temperature più alte e basse, e allenamenti personalizzabili e precisi. La batteria è grande e i low power workout aiutano a preservarla. Un’altra novità è la collaborazione con Huish Outdoors, con cui Apple ha progettato Oceanic+. Si tratta di un’applicazione per lo scuba diving che funziona sia sull’orologio che sugli iPhone. Le metriche sono semplici da leggere e le informazioni posso essere trovate facilmente, con pochissimi gesti.

Le nuove AirPods Pro

Si passa poi alle nuove AirPods Pro con il chip H2, gli auricolari più usati al mondo che offrono un’alta qualità audio. E grazie all’Audio Spaziale offrono dettagli e chiarezza. Un’altra funzione molto amata è l’ANC che cancella due volte di più i rumori di sottofondo. Inoltre, è presente anche la modalità Trasparente, che può essere adattabile a qualsiasi rumore a cui si è esposti. Tutto ciò per 6 ore di ascolto con solo una carica, mentre con la custodia di ricarica offrono 30 ore di ascolto.

Il nuovo iPhone 14

Il nuovo iPhone continua ad essere disponibile in due modelli Pro e due versioni standard. L’iPhone 14 è disponibile nella versione da 6,1 pollici e nella versione Plus, da 6,7 pollici. Con uno schermo più ampio, è possibile visualizzare video e giocare a videogiochi più facilmente. Inoltre, è dotato di Dolby Vision ed è disponibile in cinque colori. La batteria è a lunga durata e dura una giornata intera. Questo grazie alla batteria migliore di sempre e al chip A15 Bionic, che offre funzionalità innovative.

Un’altra novità è la fotocamera principale da 12MP con un sensore e un’apertura più grande. Questa fotocamera permette di scattare foto e video di alta qualità, in qualsiasi condizione di luce, mentre la fotocamera frontale scatta ottimi selfie. Inoltre, possiede un sistema ibrido che migliora i selfie, anche di gruppo. Mentre DeepFusion combina più frame in una singola immagine, migliorando i colori, e Photonic Engine migliora le immagini a bassa illuminazione. Migliorata anche la stabilizzazione dei video con Action mode, ideale per video fluidi. Per quanto riguarda la connettività, offre il 5G e l’eSIM, la SIM digitale che sostituisce quella fisica (solo negli Stati Uniti). Un altro servizio disponibile sul nuovo iPhone è Emergency SOS via satellite che migliora la connettività e la comunicazione. Grazie al suo algoritmo, ci mette meno di 15 secondi per inviare una richiesta di aiuto. E per condividere la posizione via satellite manualmente è possibile utilizzare Trova il mio iPhone.

Advertisement. Scroll to continue reading.

L’iPhone migliore di sempre: il 14 Pro

La versione iPhone 14 Pro misura 6,1 pollici, mentre Pro Max 6,7 pollici. Entrambi i modelli introducono innovative tecnologie e un nuovo colore. Il design presenta una fotocamera che utilizza un’area il 30% meno spaziosa, chiamata Dynamic Island. Una delle novità è che questa zona si illumina quando si riceve una notifica o una chiamata e mostra la background activity, come la musica o la direzione sulle mappe.

L’iPhone 14 Pro possiede lo schermo più avanzato del mercato e con il chip A16 è estremamente potente. Inoltre, introduce una nuova era della fotografia con una fotocamera principale da 48MP ProRaw. È quindi l’ideale per fotografare e filmare qualsiasi soggetto. Il sensore di seconda generazione ottimizza i pixel e la luce, anche grazie a Photonic Engine. Infine, è l’unico iPhone a filmare con ProRes, Action Mode e con la massima stabilizzazione. Si distingue per il suo Always On Display e per Emergency SOS.

Disponibilità e prezzi dei nuovi iPhone, Apple Watch e Airpods

Apple Watch Series 8 sarà disponibile a partire dal 16 settembre in versione GPS e GPS+Cellular a partire da 509 euro, mentre Watch SE a 309 euro. Apple Watch Ultra sarà invece disponibile dal 23 settembre al prezzo di 1.009 euro.

Le nuove AirPods Pro saranno disponibili a partire dal 9 settembre al prezzo di 299 euro.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono disponibili nei colori Mezzanotte, Blu, Galassia, Viola e Red, nelle capacità da 128GB, 256GB e 512GB, a partire da 1.029 euro a 1.179 euro. Le versioni Pro partono invece da 1.339 euro e vanno fino a 2.139 euro, a seconda della configurazione.