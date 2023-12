Garmin trionfa al CES 2024 con i suoi smartwatch e tool watch

Garmin vince il premio Best of Innovation per Venu 3, epix Pro e MARQ Golfer Carbon Edition

Garmin ha vinto sei premi Innovation Awards al CES 2024, tra cui il premio Best of Innovation per l’eccellenza del design e della progettazione in molteplici categorie di prodotti di elettronica di consumo.

Il programma di premiazione annuale della Consumer Technology Association (CTA) ha assegnato a Venu 3, smartwatch per il fitness e la salute, ben tre riconoscimenti. Tra i premiati spiccano anche epix Pro, MARQ Golfer Carbon Edition e Autoland Autonomous Aircraft Landing System Retrofit di Garmin.

Venu 3

Il primo smartwatch di Garmin a offrire approfondimenti personalizzati sul benessere e funzioni di fitness per persone che utilizzano la sedia a rotelle, Venu 3 ha vinto il premio Best of Innovation, il premio per la categoria Sport e Fitness e il premio per la categoria Accessibilità.

Venu 3 offre una panoramica dettagliata della propria salute e del fitness grazie a molteplici metriche, tra cui:

metriche sulla salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7;



Body Battery migliorata ;

nuovo coaching personalizzato del sonno e rilevamento dei riposi diurni ;

funzioni di fitness per persone che utilizzano la sedia a rotelle .

Inoltre, Venu 3 è dotato di un display AMOLED touchscreen di alta qualità, di una lunga durata della batteria (fino a 14 giorni) e di una nuova modalità caratteri grandi per ottimizzare la leggibilità.

epix Pro

L’ultimo smartwatch GPS multisport di Garmin, epix Pro, ha vinto il premio per la categoria Tecnologie indossabili.

epix Pro è dotato di un display touchscreen AMOLED cristallino, di un design robusto e di una lunga durata della batteria, fino a 31 giorni in modalità smartwatch sul modello con cassa da 51 mm.

Con un sensore di frequenza cardiaca di quinta generazione, ottimizzato per un migliore monitoraggio delle prestazioni, epix Pro offre una dettagliata fotografia della salute e delle metriche fitness per aiutare a mantenersi attivi.

Inoltre, epix Pro è disponibile in tre dimensioni (42 mm, 47 mm e 51 mm) per adattarsi a qualsiasi polso. Arricchito da una torcia LED integrata e dalle funzioni di mappatura premium come la tecnologia SatIQ e le mappe TopoActive precaricate, epix Pro è il compagno perfetto per qualsiasi avventura.

MARQ Golfer Carbon Edition

Il tool watch dedicato agli amanti del golf, MARQ Golfer Carbon Edition, ha vinto il premio per la categoria Tecnologie indossabili.

MARQ Golfer Carbon Edition presenta oltre 43.000 campi da golf precaricati, la funzione Virtual Caddie, il nuovo grafico della dispersione dei colpi, la funzione PlaysLike Distance e i dati Green Contour1.

La funzione Virtual Caddie fornisce ai giocatori suggerimenti sul ferro da utilizzare in base al vento, all’altitudine e ai dati del loro swing, mentre il nuovo grafico della dispersione dei colpi mostra quali pericoli possono essere presenti.

Utilizzando la funzione PlaysLike Distance, i golfisti possono conoscere la distanza dalla buca Front-Middle-Back in base alle variazioni di quota e alle condizioni ambientali. Grazie ai dati Green Contour1 è possibile pianificare il miglior colpo, perché offre informazioni circa la direzione della pendenza del green.

MARQ Golfer Carbon Edition è un tool watch curato in ogni minimo dettaglio e si ispira al mondo del golf. Il pulsante è reso ancora più raffinato da un tocco di verde, che richiama le rifiniture green del cinturino black. La lunetta rende ben visibili le lastre di lavorazione del carbonio, mentre la contro-lunetta interna è impreziosita e resa ancora più unica dall’indicazione delle 18 buche.

Garmin Autoland

Garmin Autoland, il primo sistema certificato al mondo in grado di controllare e far atterrare autonomamente un aereo senza l’intervento umano, ha vinto il premio per la categoria Tecnologia dei veicoli e mobilità avanzata.

In caso di emergenza, anche un passeggero può attivare Autoland per far atterrare l’aereo con un pulsante dedicato. Autoland può anche attivarsi automaticamente se il sistema lo ritiene necessario. Una volta attivato, il sistema calcola una traiettoria di volo verso l’aeroporto e la pista più adatti, evitando il terreno e le condizioni meteorologiche avverse, avvia un avvicinamento e fa atterrare l’aereo.

L’edizione 2024 di CES si svolgerà dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas, in Nevada. Qui Garmin presenterà i suoi prodotti presso lo stand n. 3519 nella LVCC West Hall.