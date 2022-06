I risultati di DigitalMente, il progetto educativo con TiKTok

Oltre 1200 scuole iscritte in tutta Italia con circa 58.000 studenti raggiunti. Lombardia (17,6%), Lazio (10,6%), Sicilia (10,3%), Campania (9,3%) e Puglia (8%) le regioni che hanno aderito più numerose al percorso didattico. In chiusura di anno scolastico sono questi i numeri della prima edizione di “DigitalMente. Imparare, creare e condividere nel digitale in sicurezza“. Ovvero il progetto educativo ideato da Unione Nazionale Consumatori con il supporto attivo di TikTok e la consulenza di Maura Manca, Psicoterapeuta Osservatorio Adolescenza. Volto a creare una cultura digitale orientata alla sicurezza e alla promozione di un ambiente online sicuro e positivo.

DigitalMente, il progetto educativo per le scuole

Lanciato a ottobre 2021, il percorso didattico è stato reso disponibile agli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado di tutta Italia per l’anno accademico 2021/2022. Al termine del programma, gli istituti che hanno aderito hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso finale “Trivia Quiz”. Cioè uno strumento interattivo volto a promuovere una rielaborazione critica delle nozioni apprese. E a dare un riconoscimento alle classi che grazie al percorso hanno maturato una maggiore conoscenza sul tema della sicurezza online. Delle 251 classi partecipanti, la maggiore adesione al concorso è stata da parte di Lombardia, Campania e Sicilia. Le classi premiate fanno parte della scuola secondaria di I grado Santa Marta di Cantù (CO) e della scuola secondaria di II grado I.I.S.S. Augusto Righi di Taranto.

I materiali del progetto “DigitalMente. Imparare, creare e condividere nel digitale in sicurezza” sono stati pensati e sviluppati per aiutare gli studenti nella comprensione di queste tematiche. In modo stimolante, con un linguaggio innovativo e in un percorso didattico sviluppato secondo il metodo scientifico implementato da Educazione Digitale. Punto di riferimento per oltre 86.000 docenti e i loro studenti, di tutta Italia. TikTok ha supportato questo progetto come parte del suo impegno per garantire la sicurezza della community. Mettendo a disposizione strumenti e misure in app, ma anche promuovendo informazione e iniziative educative. Volte a creare una cultura della sicurezza digitale e a supportare genitori e insegnanti nel guidare le nuove generazioni lungo questo percorso.

La guida per genitori ed educatori “Insieme alla scoperta di TikTok” è stata realizzata in collaborazione con Unione Nazionale Consumatori e la psicoterapeuta Maura Manca. E resta disponibile sul sito TikTok a questo link.