IA crea il film The Frost, si tratta di DALL-E 2

L’IA ha ormai preso il sopravvento. Ma prima dobbiamo capire cos’è DALL-E 2? DALL-E è un modello di intelligenza artificiale generativa utilizzato per creare immagini uniche e strane.

“The Frost” è un film che cattura immediatamente l’attenzione con la sua atmosfera inquietante fin dalle prime inquadrature. Le maestose montagne ghiacciate, l’accampamento improvvisato di tende in stile militare, un gruppo di persone radunate intorno a un fuoco, cani che abbaiano: tutti elementi familiari che però suscitano una sensazione di stranezza e inquietudine.

L’impiego dell’intelligenza artificiale nel cinema

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha trovato applicazioni sempre più interessanti nel campo cinematografico. Grazie ai progressi della tecnologia generativa, è possibile utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale per creare immagini, video e persino interi film.

Uno dei più impressionanti esempi di questa tendenza è “The Frost”. Questo film di 12 minuti è interamente generato da un’intelligenza artificiale chiamata DALL-E 2, sviluppata da OpenAI. DALL-E 2 è un modello generativo di immagini che utilizza una vasta quantità di dati per creare nuove immagini realistiche.

Il processo di realizzazione di “The Frost”

Per realizzare “The Frost“, la casa di produzione video Waymark ha preso una sceneggiatura scritta da Josh Rubin, uno dei produttori esecutivi dell’azienda, e l’ha fornita a DALL-E 2. Attraverso vari tentativi ed errori, i registi hanno ottenuto uno stile visivo che fosse soddisfacente utilizzando esclusivamente le inquadrature generate da DALL-E 2.

Successivamente, è stata impiegata un’altra tecnologia basata sull’intelligenza artificiale chiamata D-ID per animare le immagini statiche, dando loro vita attraverso il movimento degli occhi e delle labbra dei personaggi.

Il mondo strano di “The Frost”

Il risultato è un mondo unico e inquietante, costruito basandosi su ciò che DALL-E 2 ha restituito. L’estetica di “The Frost” è caratterizzata da una stranezza che affascina lo spettatore. Le immagini generate dall’intelligenza artificiale creano una sensazione surreale e disturbante, che si adatta perfettamente all’atmosfera del film.

Cortometraggi generati dall’IA

“The Frost” si inserisce in una serie di cortometraggi che sfruttano le tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Nonostante i modelli generativi di video siano ancora limitati nella durata, questi cortometraggi dimostrano una vasta gamma di stili e tecniche creative. Dai storyboard di immagini fisse come “The Frost” fino a mash-up di brevi clip video, l’IA sta rivoluzionando il modo in cui vengono creati i contenuti cinematografici.

L’integrazione dell’IA generativa nel settore video

Waymark ha realizzato “The Frost” come esperimento per comprendere come l’intelligenza artificiale generativa possa essere integrata nei loro prodotti. L’azienda sviluppa strumenti per la creazione di video destinati alle aziende, offrendo un modo rapido ed economico per realizzare spot pubblicitari personalizzati.

Conclusione →

Attualmente le IA stanno rivoluzionando il mondo. “The Frost” rappresenta senza dubbi un’affascinante avventura nel mondo dell’IA cinematografica. Attraverso l’impiego di DALL-E 2 e D-ID, il film offre uno sguardo unico e inquietante sulle potenzialità delle tecnologie emergenti nel campo cinematografico. L’integrazione dell’IA generativa nei video è ancora in fase di evoluzione, ma ci aspettiamo di vedere sempre più opere affascinanti e sorprendenti che sfidano la nostra percezione visiva.. Si prevede che DALL-E possa essere utilizzata esclusivamente per video corti come spot pubblicitari, almeno per ora.

FAQ