TechChill, a Milano il primo evento internazionale per startup

I prossimi 28 e 29 settembre si svolgerà l’edizione di debutto di TechChill Milano. Ovvero il primo evento internazionale aperto all’ecosistema sull’imprenditorialità delle startup. Riunirà infatti gli esperti internazionali del settore insieme ai talenti più brillanti dell’ecosistema tecnologico internazionale e italiano. Proponendosi così di accrescere la presenza dell’Italia nella mappa mondiale delle startup. L’iniziativa è della TechChill Foundation, organizzazione non profit nata per promuovere l’ecosistema delle startup baltiche nel mondo. E che da 10 anni riunisce nella capitale lettone circa 2.500 persone in quello che è ormai un evento di riferimento per il settore nei Paesi Baltici. A TechChill partecipano startup in rapida crescita, speaker internazionali, società innovative, investitori, media e appassionati di tecnologia da tutto il mondo. La decima edizione si è svolta a Riga a fine aprile 2022.

TechChill, l’evento internazionale per le startup

Per la prima volta, quest’anno TechChill uscirà dai propri confini per mettere la propria esperienza e know-how a disposizione dell’ecosistema startup italiano. Sarà infatti organizzato presso il Nuovo Campus dell’Università Bocconi, iconico polo di innovazione e conoscenza nel cuore di Milano. La manifestazione abbraccia tre grandi temi:

Building Innovation Ecosystems Ovvero la costruzione di un ecosistema dell’innovazione come chiave per la crescita di un territorio

Ovvero la costruzione di un ecosistema dell’innovazione come chiave per la crescita di un territorio Founder stories Dalla voce dei fondatori, tutto quello che occorre sapere per la crescita di una startup, dall’idea alla scaleup

Dalla voce dei fondatori, tutto quello che occorre sapere per la crescita di una startup, dall’idea alla scaleup Building for the Future Un focus sulla tecnologia e sulle pratiche che rendono il mondo più sostenibile.

TechChill sarà un grande evento che riunirà investitori, fondatori di startup, costruttori di ecosistemi e media internazionali. Oltre a far emergere le startup più promettenti, rafforzare la rete locale e collegarla all’arena internazionale.

Gli speaker della manifestazione

Tra i primi speaker confermati ci sono:

Andris K. Berzins , managing partner di Change Ventures

, managing partner di Change Ventures Roberto Bonanzinga di InReach Ventures

di InReach Ventures Paola Bonomo , advisor e investor

, advisor e investor Mike Butcher di TechCrunch

di TechCrunch Federico Mattia Dolci , co-founder e CEO di BOOM,

, co-founder e CEO di BOOM, Jaïr Halevi , Startup Program Manager di Miro

, Startup Program Manager di Miro Lubomila Jordanova di Plan A

di Plan A Andrea Orlando , managing partner Startup Wise Guys Italy

, managing partner Startup Wise Guys Italy Anna Ott , talent advisor di HV capital, il più grande fondo di investimento dell’Europa Centrale

, talent advisor di HV capital, il più grande fondo di investimento dell’Europa Centrale Robin Wauters, founder di Tech.eu

Sul fronte degli investitori, hanno ad oggi confermato la loro presenza Feel Venture, SuperSeeds, Global Founders Capital, Dawn Capital (UK), Target Global (GER), Five Seasons, Truffle (FR), Honey Badger (EST), FFVC (US). La giornata del 27 settembre, oltre a essere l’Investor Day, sarà dedicata ad alcuni eventi collaterali, che verranno svelati durante il periodo di avvicinamento alla data dell’evento.

Come partecipare

Negli ultimi dieci anni la TechChill Foundation è cresciuta fino a diventare il massimo pioniere del settore nei Paesi Baltici a supportare l’ecosistema tecnologico della regione. E creare una piattaforma per condividere la conoscenza, avere un impatto e promuovere lo sviluppo durante tutto l’anno. L’ecosistema delle startup baltiche è noto per essere tra quelli a più rapida crescita al mondo. Uggi la regione ospita oltre 5000 startup e scaleup, tra cui 14 unicorni. Tuttavia, c’è ancora spazio per un’ulteriore crescita per attrarre investimenti esteri e portare l’ecosistema dinamico delle startup a un livello superiore.

Nell’ultimo decennio il panorama tech italiano ha conosciuto una crescita e un livello di espansione simili a quelli dei Paesi Baltici. E con il mercato in continua evoluzione, c’è un grande bisogno di supporto basato sulle competenze e di un impulso all’ecosistema locale. L’Italia è anche conosciuta come il tesoro nascosto nel panorama delle startup europee, con un enorme potenziale in attesa di essere scoperto e inserito nella mappa globale. Tra le startup e scaleup più note ci sono nomi come Scalapay, BizAway, UnoBravo, iGenius, Everli, Genenta Science, la prima scaleup italiana quotata al NASDAQ. Nonché D-Orbit, la scaleup italiana space-tech che punta al NASDAQ, Soldo, la fintech italo-britannica e Satispay, Wise, Vedrai, Cortilia, Casavo, Shopfully. Inoltre il venture capital nel Paese ha raggiunto quasi 1,5 miliardi di euro nel 2021, di cui il 30% provenienti da VC internazionali.

Per partecipare a TechChill Milano, evento dedicato alle startup, occorre iscriversi sul sito https://www.techchillmilano.co/early-bird-passes. Scegliendo tra la partecipazione in presenza o da remoto e tra le diverse categorie di appartenenza: studenti/accademici, attendee, executive, startup, investitori.