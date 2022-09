La versione Premium di Photomath, l’app più utilizzata al mondo per imparare la matematica, arriva in Italia. Da oggi è scaricabile sia su Android che su Apple ed è arricchita di funzionalità utili a colmare lacune e costruire basi di apprendimento solide. È l’ideale per progredire nello studio di aritmetica, geometria e algebra, superando gli errori e seguendo “il proprio ritmo”.

Photomath, l’app per imparare la matematica

Basata sull’intelligenza artificiale, permette di leggere tutti i problemi, anche quelli scritti a mano, ed è disponibile in oltre 30 lingue. La tecnologia di riconoscimento delle foto AI fornisce soluzioni dettagliate in modo che gli studenti possano imparare il come e il perché, non ottenendo semplicemente il risultato. Questo serve per memorizzare ogni passaggio, imparando le diverse possibilità per risolvere il problema. Inoltre, il team di esperti di matematica elabora le modalità migliori di insegnamento e risoluzione dei problemi, basate su oltre 450 libri di testo di tutto il mondo.

Le funzionalità della versione Premium permettono un supporto nelle varie fasi di risoluzione, grazie a nuove modalità di fruizione delle tecnologie. Dall’apprendimento multimediale, con tutorial animati e vocali, agli approfondimenti su misura. È disponibile anche un dizionario matematico per imparare la terminologia appropriata cliccando sui termini del vocabolario evidenziati.

Photomath è uno strumento innovativo anche per gli insegnanti. Infatti, l’applicazione viene scaricata in tutto il mondo da migliaia di docenti. Questo perché fornisce loro una mappatura precisa e aggiornata degli apprendimenti della classe e li aiuta a tenere sotto controllo l’attività degli studenti.

Disponibilità e prezzo

La versione premium è a disposizione al prezzo di 11,99 euro al mese o a 69,99 euro all’anno su App Store e Google Play.