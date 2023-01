Home + Control: 3 soluzioni per ridurre le spese di elettricità

Si continua a temere al caro bolletta, per questo gli italiani sono sempre alla ricerca di soluzioni smart per far fronte a questo problema e ridurre le spese di energia elettrica. Per fortuna ci sono diverse soluzioni per una casa sempre più smart così da controllare i propri consumi e prevenire gli eccessi. Una di questa è l’applicazione Home + Control del gruppo Legrand. É disponibile per diversi prodotti dei vari brand del gruppo francese, così da gestire al meglio le spese di elettricità.

Risparmiare l’energia elettrica con 3 semplici passi

Visualizzazione: Per iniziare a risparmiare, come primo passo, bisogna sapere come si spende l’elettricità. Grazie all’app Home + Control è possibile avere una panoramica degli andamenti sui consumi. Controllo e pianificazione a distanza: dopo aver visualizzato gli andamenti sui consumi è possibile limitare ed evitare sprechi in qualunque momento. L’app garantisce il controllo dell’energia anche da remoto, favorendo una riduzione dell’energia della propria casa. Sarà anche possibile programmare i dispositivi, come elettrodomestici, tapparelle e illuminazione, così da gestire con facilità e comodità la propria casa. Evitare i sovraccarichi di energia e blackout: Homo + Control garantisce i parametri dei consumi; quando l’energia raggiunge il limite stabilito dall’utente viene avvisato direttamente sullo smartphone. Questo consente poi lo spegnimento di alcuni elettrodomestici così da evitare il sovraccaricamento di energia.

Infine, per rimanere connessi ai dispositivi di casa, bisognerà prima installare il gateway, un relè che trasmetterà le informazioni tra il modem e gli apparecchi elettrici collegati. Il gateway si trova in diverse forme e può essere installato in modi differenti. Una volta installato, nel quadro elettrico, incassato nel muro o inserito in una presa, l’utente potrà connettere i dispositivi alla propria casa e risparmiare subito energia. È possibile scaricare l’applicazione Home + Control su Apple Store e Android Play Store.