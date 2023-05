Predator Orion X e due nuovi monitor curvi per il gaming

Acer ha annunciato le ultime novità della sua linea di desktop da gioco, Predator Orion X. La gamma si impreziosisce di uno Pc gaming, di due monitor curvi. Ecco le caratteristiche.

Il computer gaming Predator Orion X

Si tratta di un PC da gaming compatto con processore Intel Core i9-13900KS di tredicesima generazione edizione speciale. Dotato di GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 con raffreddamento a liquido. Ha un layout modificato con tre zone speciali per una maggiore personalizzazione. Oltre a dissipatore liquido da 240mm per temperature basse e alte prestazioni.

Il design è realizzato a “zone” multiple per ospitare la CPU, la VGA e il sistema di raffreddamento a liquido. Il computer è dotato anche di una copertura frontale magnetica rimovibile. E di pannelli laterali in metallo per proteggere i componenti interni, nonché di un supporto meccanico per le cuffie.

Il monitor Nitro XZ452CU V

Il monitor da gaming curvo da 44,5 pollici con pannello 1500R Dual QHD ha un rapporto di 32:9 ultrawide. E una frequenza di aggiornamento di 165 Hz per una visualizzazione fluida. I giocatori più accaniti possono godere delle tecnologie BlueLightShield Pro, Flickerless, Low–dimming e ComfyView. Con certificazione Eyesafe 2.0. Mentre Acer Ergostand consente agli utenti di regolare il posizionamento a proprio piacimento.

Lo schermo è inoltre dotato di una porta USB Type–C tre in uno per la visualizzazione, il trasferimento dei dati e la ricarica del dispositivo. Il tutto contemporaneamente tramite un unico cavo. La porta RJ45 consente una connessione cablata sicura. Mentre la porta USB–B funge da switch KVM incorporato per uno spostamento senza problemi

Predator X34 V “Fast and Furious”

Edizione speciale del monitor da gaming curvo da 34 pollici con display OLED e risoluzione UWQHD. Ha una frequenza di aggiornamento record di 175Hz e tempo di risposta di 0,1ms.

Anche in questo caso ci sono tutte le tecnologie che aiutano a proteggere gli occhi. E consentono agli utenti di rimanere a proprio agio durante le sessioni di gioco prolungate

Disponibilità in Italia e prezzo

Predator Orion X (POX-650): disponibile a partire da settembre, a partire da 4.999 euro. Nitro XZ452CU V: disponibile nel quarto trimestre del 2023, a partire da 1.099 euro. Predator X34 V: disponibile nel quarto trimestre del 2023, a partire da 1.299 euro.

Qui sito ufficiale.

