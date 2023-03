La collaborazione tra Jo D’Orsi e Alberto Vuan di Simple Fabrica ha permesso di portare sul mercato H-Fog. Stiamo parlando del primo sanificatore automatico al mondo con certificazione di efficacia Blockchain. Progettato tra il 2020 e il 2021, l’innovativo dispositivo è stato selezionato agli ADI Design Index 2021. E ha anche vinto la medaglia d’oro agli IDA 2021 (International Design Awards) di Los Angeles. Scopriamo allora l’innovativa tecnologia e il design che caratterizzano il sanificatore Blockchain H-Fog.

H-Fog, il primo sanificatore automatico con certificazione Blockchain

H-Fog è un dispositivo Blockchain Of Things (BoT) che nasce per eseguire trattamenti di sanificazione automatizzata, generando, alla fine di ogni trattamento, un certificato validato con tecnologia Blockchain. Così, per la prima volta, è possibile certificare a chiunque disponga di uno smartphone l’efficacia dell’ultima sanificazione effettuata. In poche parole, il sanificatore automatizza il processo di pulizia e sanificazione di una vasta tipologia di locali chiusi. Può essere utilizzato, ad esempio, per il trattamento di hotel, ristoranti e uffici. Inoltre, questo dispositivo offre il vantaggio di un processo completamente tracciabile, minimizzando l’intervento umano e riducendo le possibilità d’errore. Ha anche come conseguenza la riduzione del costo del trattamento.

H-Fog è un nebbiogeno, dal pannello frontale in vetro personalizzabile e con installazione fissa a muro, che utilizza un liquido igienizzante. Quest’ultimo viene vaporizzato ad alta temperatura e ad alta pressione per assicurarne la distribuzione uniforme su tutte le superfici. Il risultato è una riduzione del 99,99% su virus, funghi e batteri. Il liquido è contenuto in sacche sigillate, verificate anch’esse tramite tecnologia Blockchain. Il trattamento di sanificazione viene così eseguito in modo completamente automatico.

D’Orsi Studio

D’Orsi Studio nasce nel 2015 per opera del designer, grafico e fotografo Giuseppe D’Orsi, in arte Jo D’Orsi. Si tratta di uno studio di progettazione multidisciplinare, operativo in tutta Italia, che combina design, progettazione, e media. Lo studio interpreta il design attraverso la ricerca, la cultura, l’arte e alcune importanti collaborazione. Quest’ultime hanno permesso di realizzare diversi progetti sia in Italia che all’estero.

Grazie al suo design e alla sua innovazione, D’Orsi Studio ha ricevuto riconoscimenti e premi con progetti di editoria, graphic design e direzione artistica.

