L’evoluzione del lavoro e dello stile di vita ha fatto crescere l’esigenza di una connettività Internet attiva, sicura e ad alta velocità per più dispositivi. Ecco perché i router hotspot mobile Nighthawk M6 Pro di NETGEAR supportano la nuova banda a 6 GHz, Internet 5G fino a 4 Gbps e velocità WiFi fino a 3,6 Gbps.

Tra le caratteristiche di M6 Pro:

prestazioni 5G ;

velocità WiFi ultraveloce con WiFi 6E ;

chipset Qualcomm Snapdragon SDX65 ;

modalità In-Home Performance ;

porta USB-C ;

supporto HPUE .

I router hotspot mobile NETGEAR supportano la banda a 6GHz

Il Nighthawk M6 Pro fornisce una connessione WiFi portatile e sicura con firewall integrato per un massimo di 32 dispositivi con una copertura della rete mobile. Chi viaggia o lavora in mobilità può godere di streaming video, chiamate Zoom, giochi online, aggiornamenti dai social media e upload/download di file di grandi dimensioni. Inoltre, il supporto al roaming mondiale consente di rimanere connessi ovunque.

Ideale per l’uso in casa o in vacanza, M6 Pro può aumentare la copertura WiFi fino a 92,5 metri quadrati con la modalità In-Home Performance, semplicemente rimuovendo la batteria e utilizzando l’adattatore di alimentazione. Nelle case più grandi, l’hotspot può essere collegato a un router WiFi esistente grazie alla porta Ethernet da 2,5 Gbps. Per i luoghi in cui il segnale cellulare è più debole, le antenne esterne (vendute separatamente) possono aumentare la ricezione 5G se collegate. La porta USB-C integrata può essere utilizzata per ricaricare i dispositivi o come connessione cablata ultraveloce, fino a 5Gbps.

M6 Pro è dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon SDX65 che offre elevate prestazioni e velocità. Inoltre, è dotato di una batteria a lunga durata da 5040 mAh che consente fino a 13 ore con una sola carica. L’hotspot è sbloccato e funziona con le schede SIM dei principali operatori di rete 5G/4G.

Infine, è facile nella configurazione e nell’utilizzo e il suo design compatto lo rende pratico da portare ovunque. È dotato di un touch screen a colori per monitorare l’utilizzo dei dati, visualizzare e modificare il nome/password WiFi, controllare la potenza del segnale mobile e gestire le impostazioni di rete.

Disponibilità e prezzo

Il router mobile M6 Pro (MR6450) è disponibile sullo store Netgear al prezzo di 999,99 euro.

