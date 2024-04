George Foreman Smokeless BBQ: grigliate senza fumo tutto l’anno

L’estate sta arrivando, e con essa la voglia di grigliate con amici e familiari. Ma se il tempo non permette o se non si ha a disposizione uno spazio esterno, non c’è problema: George Foreman Smokeless BBQ è la soluzione ideale per grigliare comodamente in casa, senza fumo e cattivi odori.

Dalla leggenda del ring alla cucina: Smokeless BBQ

Il marchio George Foreman è sinonimo di grigliate salutari e di alta qualità. Nato dalla collaborazione con l’ex pugile omonimo, il brand vanta oltre 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Smokeless BBQ è l’ultima innovazione di George Foreman: un grill dal design aperto che riduce drasticamente l’emissione di fumo, grazie al sistema di canalizzazione del grasso in un apposito vassoio raccogli-gocce.

Cottura precisa e uniforme

Con Smokeless BBQ è possibile impostare la temperatura desiderata per ottenere una cottura perfetta di carne, pesce e verdure. L’ampia superficie di cottura lo rende ideale per grigliate in compagnia.

Facile da pulire

Il rivestimento antiaderente in titanio delle piastre e la loro compatibilità con la lavastoviglie rendono la pulizia di Smokeless BBQ un gioco da ragazzi.

Caratteristiche principali: