A Milano apre il concept store Xiaomi Café

Apre ufficialmente Xiaomi Café, il primo temporary bistrot aperto al pubblico in uno dei Design District più importanti di Milano, in via Verziere 3. Uno spazio “pop” che è il primo Smart Life hub in città, sviluppato su due piani, perfetto per colazione, pranzo ma anche per fare smartworking. Oppure o bere un drink in compagnia scoprendo tutti i prodotti del brand nella Casa Xiaomi al piano -1.