Sud Italia, internet più veloce con MIX

MIX, il punto di interscambio Internet più grande d'Italia Partnership tra MIX e Data Felix per una rete internet più efficace. Un’esplosione di connettività digitale

La Campania sta per vivere un’esplosione di connettività digitale grazie alla partnership tra MIX, il punto di interscambio Internet più grande d’Italia, e Data Felix, il data center rivoluzionario nel cuore di Caserta.

Questa collaborazione darà il via al primo nodo di

dedicato alla regione, MIX Caserta, aprendo le porte a un mondo di possibilità e connessioni mozzafiato.

Il nuovo data center di Data Felix, costruito con precisione e passione, sarà la casa del rivoluzionario Internet eXchange regionale, MIX-IT Caserta. Inoltre, l’attivazione del punto di interscambio MIX-IT a Milano, con oltre 380 reti già connesse, arricchirà ulteriormente l’ecosistema di MIX Caserta, portando una vera e propria esplosione di connettività.

Situato nel cuore di un distretto industriale e circondato da oltre 4 milioni di utenti nel raggio di pochi chilometri, il Data Felix DF01 è una vera meraviglia tecnologica. Sicurezza, resilienza, latenza ridotta e un’offerta completa di servizi di interconnessione rendono il Data Felix DF01 l’ospite ideale per il nuovo punto di interscambio di MIX.

Francesco Taurino, il genio creativo dietro il progetto

Francesco Taurino, il genio creativo dietro il progetto e CTO di Data Felix, non nasconde la sua emozione: “Questa è una svolta epocale per l’ecosistema digitale del Sud Italia. Con la nostra vasta gamma di servizi e l’infrastruttura all’avanguardia, siamo pronti ad accogliere aziende, partner IT e operatori, offrendo loro un ambiente sicuro, affidabile e ad alte prestazioni per le loro esigenze di colocation, elaborazione dati e servizi cloud. Insieme a MIX e all’attivazione del punto di interscambio locale, alzeremo gli standard di velocità e resilienza delle connessioni Internet nel Sud!”

Cristiano Zanforlin, l’anima commerciale di MIX, sottolinea l’importanza di questa collaborazione epica: “L’apertura del nostro primo punto di interscambio regionale in Campania, grazie a Data Felix, dimostra l’impegno concreto di MIX nel promuovere lo sviluppo del traffico di edge in Italia, proprio come la nostra Board ci ha chiesto. Siamo pronti a fare la nostra parte nelle sfide digitali future, sostenendo progetti come Data Felix che puntano a diventare i fulcri delle reti connesse alle principali infrastrutture ottiche. Seguiamo con grande interesse l’evoluzione di iniziative simili nella zona!”

Conclusione →

Questa alleanza epica tra MIX e Data Felix segna un nuovo inizio per la Campania. MIX Caserta porterà velocità, connettività e possibilità mai viste prima nella regione. Il Sud Italia è pronto per abbracciare il futuro digitale. MIX e Data Felix saranno i suoi eroi, guidandolo verso l’innovazione?