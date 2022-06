Arriva Hedera, l’innovativo orto-giardino verticale indoor per coltivare in casa sia piante da orto che fiori ornamentali. Contribuisce alla regolazione dell’umidità e alla purificazione interna dell’aria, tra utilità e design Made in Italy ricercato. Si tratta di un elemento d’arredo sostenibile, smart e tecnologicamente avanzato.

Hedera, l’orto-giardino verticale indoor

Hedera nasce da ricerca e sviluppo della composizione del materiale. A questo proposito, il team di progettazione porta con sé un know how nella produzione di materiali compositi per il mondo dell’automotive. Infatti, i vasi contenitori di Hedera sono stampati in GMC (Green Moulding Composite). Cioè un materiale composito di ultima generazione formato da fibre naturale di lino, bio-resina e bio-filler ricavati da scarti di coltivazioni alimentari. Questo materiale, grazie ai suoi ingredienti di origine naturale, rende ogni vaso unico e originale. Inoltre, la sua carbon footprint è inferiore del 50% rispetto agli altri materiali compositi presenti sul mercato.

Hedera è facile da comporre, bastano pochi passaggi per poter ottenere il prodotto finito e montato. Da qui il concetto di “plug & play”: in pochi passaggi è possibile godersi il proprio vertical garden indoor. Inoltre, può essere collocato in qualunque situazione ambientale di spazio e di luce e non necessita di allacciamento alla rete idrica. Il vaso inferiore è adibito a riserva d’acqua e attraverso un sistema idraulico alimentato da una pompa ad immersione è in grado di garantire un’autonomia di 3-5 settimane. Mentre l’illuminazione è composta da corpi luminosi professionali di ultima generazione, progettati appositamente per la coltivazione vegetale.

Un orto-giardino smart

Hedera è un orto-giardino completamente domotico. Attraverso un’app è possibile controllare e gestire da remoto il suo microambiente. Regolando anche la quantità e la frequenza d’irrigazione attraverso il serbatoio a lunga autonomia e l’accensione e spegnimento dei Led. Il suo dispendio energetico è basso.

E a firmare il design di Hedera è un duo d’eccezione: Anna e Gian Franco Gasparini, nomi illustri del product design italiano. Ecco perché ogni dettaglio di Hedera è curato con precisione e passione. Con una visione orientata all’amore per il bello e per il fatto in Italia, ma anche con una forte attenzione alla questione ambientale.

Hedera è acquistabile attraverso l’e-commerce ufficiale del brand.