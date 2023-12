Iotty lancia una nuova linea di dispositivi smart con placche in ceramica

iotty ha annunciato il lancio di una nuova linea di dispositivi smart con placche in ceramica. La gamma, che sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2024, va ad affiancarsi alla linea già in vendita, prodotta con finitura in vetro temperato.

I punti salienti della nuova linea di dispositivi iotty con placche in ceramica:

materiale : ceramica italiana prodotta a Sassuolo;

texture ed effetti visivi : vasta gamma, personalizzabili in base alle esigenze;

resistenza : straordinaria, grazie al ciclo di cottura ad altissima temperatura;

tecnologia : integrazione con gli assistenti vocali, controllo della casa con la voce;

funzionalità : risparmio energetico, stile di vita moderno, sostenibile e confortevole.

I dispositivi iotty con placche in ceramica

La ceramica scelta da iotty è quella prodotta a Sassuolo, in Emilia-Romagna, conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza e resistenza. Si tratta di un materiale che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, anche il più esclusivo, donando un tocco di moderno hi-tech senza rinunciare a stile ed eleganza.

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di texture ed effetti visivi offerti dal grès porcellanato, quali il legno, il marmo, il cotto e altri ancora. Questo materiale, sottoposto a un ciclo di cottura ad altissima temperatura, circa 1.230 gradi centigradi, si distingue per la sua resistenza e impermeabilità.

Le nuove placche per l’illuminazione e per il controllo delle tapparelle e le nuove prese intelligenti in ceramica porteranno con sé il meglio della tecnologia e della sensoristica che rendono unici i prodotti iotty. Inoltre, vantano l’integrazione con gli assistenti vocali. Così i dispositivi iotty permettono agli utenti di controllare la propria casa con la voce, in modo semplice e intuitivo.

La nuova linea di prodotti iotty rappresenta quindi un’ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nell’offrire ai consumatori soluzioni smart di alta qualità, capaci di coniugare bellezza, funzionalità e tecnologia.