In crescita il mercato dei ricondizionati in Italia

Oggi in Italia l’incremento degli acquisti di smartphone ricondizionati è diventato un abitudine. Gli italiani si affidano sempre di più alla scelta di prodotti ricondizionati anziché di quelli nuovi.

La scelta di prodotti ricondizionati

Con l’aumento delle vendite di smartphone ricondizionati, aumentano anche le piattaforme che si dedicano a questo. L’importanza di acquistare uno smartphone ricondizionato ha molteplici aspetti come: attenzione per la sostenibilità, economia circolare, riduzione dei rifiuti tecnologici ma anche ridurre e salvaguardare il proprio portafoglio. Alcuni dati dimostrano che da qui al 2024 il mercato varrà non meno di 65 miliardi e che entro il 2027 crescerà nell’ordine del 10.23%.

Lo studio di CertiDeal in Italia

CertiDeal è il sito specializzato nella vendita di prodotti high tech ricondizionati tra cui iPhone, Samsung, iPad e Mac. Ha effettuato uno studio di mercato, in cui emerge che gli italiani, già nel 2021 si sono interessati parecchio alla tecnologia ricondizionata. Le regioni che sono interessate agli smartphone ricondizionati sono: Lombardia, Liguria e Lazio.

Mentre le regioni che meno si sono avvicinate ai ricondizionati sono: la Basilicata (1,11%), la Calabria (1,32%) e la Campania (2.85%). I modelli che vengono più venduti rispetto agli altri dispositivi ricondizionati in vendita sulla piattaforma sono gli iPhone di Apple. Per lo specifico sono stati iPhone 8 (20%), iPhone X (9%) e iPhone 7 (6%). Secondo l’analisi di CertiDeal iPhone rimarrà in tendenza anche per il 2022.

Il country manager di CertiDeal

CertiDeal è già inserita nel mercato dal 2015, ha senza dubbio preso parte all’ascesa del settore. Ha un totale di 300 mila iscritti per lo più in europea sui mercati italiano, francese, belga, spagnolo, portoghese e svedese.

Salvatore Macrì, Country Manager di CertiDeal racconta: “CertiDeal è nata da molteplici esigenze: offrire dei prodotti affidabili e di alta qualità a prezzi ragionevoli, con il minor impatto ambientale possibile. Se da un punto di vista commerciale la crescita del mercato dei ricondizionati sostiene la nostra crescita in Italia e in Europa, vedere sempre più persone acquistare dei prodotti rigenerati è positivo soprattutto dal punto di vista dell’impatto ambientale. Con il ricondizionato si sta spezzando il tabù dell’acquisto di un prodotto non nuovo anche grazie ad imprese come la nostra, che offrono dei prodotti ricondizionati certificati e con una garanzia di 2 anni pari a quella dei prodotti nuovi. Ciò rassicura i clienti che acquistano e rimangono talmente soddisfatti da rinnovare l’esperienza con noi”.