Il router portatile di Netgear con 5G e WiFi 6

Una festa tira l’altra. E con l’arrivo di quella dedicata ai papà, il 19 marzo, ecco che arrivano proposte regalo per l’occorrenza. In questo caso parliamo di router grazie a Netgear. Che propone un prodotto ultile per soddisfare le necessità degli utenti più esigenti: ovvero il router portatile M5, il primo con connessione internet 5G e WiFi 6.

Il router portatile M5 di Netgear con 5G e WiFi 6

Nighthawk LTE 5G M5, grazie alla tecnologia WiFi 6, permette una connessione più stabile e una velocità fino a 1,8 Gbps in download. Mentre streaming e trasferimenti sono 1,5 volte più rapidi del WiFi 5. Compatibile con tutte le SIM 5G dei principali operatori, l’hotspot mobile NETGEAR è ideale per chi ama viaggiare in solitudine, in famiglia o in compagnia. Con la certezza di riuscire a connettersi alla natura, ma anche alla rete, attraverso i numerosi device associabili al router.

Nighthawk LTE 5G previene e protegge dagli eventuali rischi in cui si può incorrere connettendosi alla rete WiFi pubblica. Creando una rete privata a cui collegare contemporaneamente tutti i dispositivi che si utilizzano fuori casa. Ulteriore plus è la batteria che con una sola carica raggiunge fino a 13 ore di durata. E in caso di necessità, diventa un utile power bank per caricare il tuo smartphone on the go.

Informazioni su Netgear

Netgear è una società di networking globale che offre prodotti tecnologici innovativi per le case, le aziende e i service provider in tutto il mondo. Dal 1996, Netgear guida il mercato con una varietà di prodotti pluripremiati e pensati per migliorare e semplificare la vita delle persone.

Permettendo alle persone di connettersi alle informazioni e all’intrattenimento, Netgear si dedica allo sviluppo di soluzioni per la connessione innovative e avanzate. Che vanno da prodotti mobile e servizi cloud a prodotti per lo smart networking. Nonché sistemi Pro AV e soluzioni WiFi semplici e altamente performanti per il gaming.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo router portatile Netgear Nighthawk LTE 5G è disponibile sullo store del brand a 849,99 euro. In questo articolo potete trovare i prodotti più avanzati di Netgear.