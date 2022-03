OPPO e l’indagine sul rapporto degli italiani con il sonno

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, in occasione della Giornata Mondiale del Sonno che ricorre il 18 marzo ha effettuato degli studi con l’aiuto di YouGov. Hanno rivelato che in Italia molte persone hanno disturbi a conciliare il sonno. Questo dovuto al post-trauma pandemico che ha rivoluzionato la vita di tutti. Circa il 57% degli italiano ha problemi a dormire. A soffrirne di più sono proprio le donne preoccupate di quello che sta accadendo attualmente al mondo e ai propri problemi personali. A questo si ricorre subito a soluzioni come l’ascolto di musica in modalità zen, acquistando tisane o prodotti strategici che rendono la conciliazione con il sonno facile.

Lo smartwatch per la lotta alla stanchezza

Lo smartwatch monitora le ore di sonno in una notte e ne controlla la propria qualità di riposo. Due individui su tre preferisce uno smartwatch che analizza e riassume il proprio sonno, avvisando nel caso ci fossero problemi durante. Ad oggi l’uso di questo dispositivo ha avuto un forte incremento, circa del 60% rispetto alla pre-pandemia. È simbolo di un’interessante evoluzione nel rapporto tra user e dispositivi wearable, che diventano funzionali alla lotta contro la stanchezza. Grazie a questa tecnologia che ha incuriosito tantissime persone, ha portato ad acquistare lo smartwatch così da scoprire l’andamento del proprio sonno e cercando di avere uno stile di vita sano e sostenibile.

Chi lo usa maggiormente?

Secondo alcune ricerche, ad usare maggiormente lo smartwatch, sono giovani uomini lavoratori che si affidano alla tecnologia e all’innovazione che questi dispositivi offrono sul benessere psicofisico. Sono quelle persone che hanno problemi dovuti ad ansie lavorative, pressioni sociali, che li portano ad avere anche grandi responsabilità. E che quindi, questo tipo di tecnologia dà sicurezza e tranquillità per poter monitorare il proprio stato fisico. OPPO Watch Free, l’ultimo smartwatch lanciato da OPPO, infatti è stato ideato per aiutare a quel 57% di italiani che soffrono di difficoltà nell’addormentarsi. Grazie all’innovativa funzione OSleep che studia il sonno e fornisce le indicazioni più adatte per riposare senza fastidi.

