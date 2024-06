HUAWEI “Tech by Her”: la promozione della leadership femminile nel mondo della tecnologia

“Tech by Her”, programma globale di HUAWEI, arriva alla sua seconda edizione per promuovere la leadership femminile nel mondo della tecnologia, presentando, in un esclusivo evento, un nuovo capitolo del docu-film omonimo “Tech by Her – La tecnologia raccontata dalle donne”.

Questo progetto è frutto del viaggio compiuto attraverso la Regione Campania, alla ricerca di storie di innovazione al femminile, per ispirare le nuove generazioni di donne intraprendere percorsi di studio e di carriera STEM.

Il docu-film è stato realizzato sulla base delle storie di sei donne, imprenditrici, studentesse e facenti parte di organi istituzionali, che, partendo dal loro territorio, sono riuscite nell’intento di compiere piccole, grandi rivoluzioni rivolte al mondo della tecnologia, della scienza e dell’innovazione.

“Tech by Her”: una sfida contro gli stereotipi della società

“Per incoraggiare bambine e ragazze ad avvicinarsi alle materie tecnico-scientifiche e a perseguire delle carriere nei numerosi ambiti STEM, come per esempio l’Information & Communication Technology […] è possibile intraprendere molteplici azioni [e] fornire modelli di riferimento positivi, di donne che si sono distinte in questi campi sfidando le barriere di sistema, i pregiudizi e le condizioni di disparità, che permangono purtroppo nella nostra società, è a dir poco fondamentale. Solo così, infatti, si potrà […] incoraggiare sempre di più le donne a realizzare appieno il proprio potenziale e le proprie ambizioni, contribuendo al contempo alla creazione di un mondo migliore, dove tecnologia e innovazione vengono messe al servizio della società e dell’ambiente. Per noi di Huawei la tecnologia riveste un ruolo cruciale nel miglioramento della vita delle persone e, nel caso di ‘Tech by Her’, rappresenta un potente strumento di empowerment femminile. Pertanto, intendiamo portare avanti questo percorso, con il supporto di un ecosistema di partner via via più ampio, nella convinzione che uno sforzo comune e continuativo possa sortire l’effetto sperato.”

Queste le parole di Fabio Romano, Responsabile per lo Sviluppo dell’Ecosistema Industriale di Huawei Italia.

Nel corso dell’evento sono intervenute altre figure come Elena Salzano, Presidente del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, che ha dichiarato che “le nuove tecnologie vanno governate e non subite” e che l’opportunità di questo progetto possa essere d’ispirazione per “imparare a utilizzare l’innovazione per essere parte attiva del cambiamento che sta avvenendo e quindi impattare sulla diminuzione del divario di genere”.

La manifestazione ha visto premiata anche una selezione di imprese campane che si sono distinte per la promozione delle pari opportunità nell’ambiente lavorativo, di valori di sostenibilità e inclusione e di una crescita del territorio attraverso l’innovazione tecnologica.

Carenza di talenti femminili competenti: la risposta di HUAWEI all’appello dell’Unione Europea

L’economia digitale e le nuove tecnologie si vedono affrontare una sfida, che è tutta da vincere.

La carenza di talenti, soprattutto donne, con le competenze richieste per poter portare avanti una trasformazione intelligente e sostenibile, ha portato la nascita della piattaforma ideata da HUAWEI “Women in Tech”, che risponde all’appello condiviso di Nazioni Unite e Unione Europea sull’uguaglianza di genere nello sviluppo tecnologico.

A sua volta, questa piattaforma, si declina in tre diverse categorie di iniziative: