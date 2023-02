Xiaomi AIoT: Buds 4 Pro, Watch S1 Pro e Electric Scooter 4 Ultra

Oltre alla nuova Xiaomi 13 Series, l’azienda ha presentato nuovi prodotti della linea AIoT. Che comprende Xiaomi Buds 4 Pro, Watch S1 Pro e Electric Scooter 4 Ultra. Ecco le caratteristiche dei dispositivi.

La gamma AIoT: Xiaomi Buds 4 Pro

Grazie a funzioni TWS aggiornate e al design elegante, Xiaomi Buds 4 Pro offrono un’esperienza di ascolto in alta qualità. Incorporano infatti la tecnologia LDAC di Sony, che consente una velocità di trasferimento dati fino a 990kbps. Nonché una profondità di bit fino a 32 bit, oltre al supporto Hi-Res Audio Wireless. Sono dotate della funzione di cancellazione attiva del rumore con una profondità fino a 48dB.

La funzione Built-in Dimensional audio rileva i movimenti della testa degli utenti e regola di conseguenza il suono. Inoltre, l’audio immersivo incorporato crea l’esperienza di suono surround. Le Buds 4 Pro vantano anche una durata della batteria fino a 9 ore di ascolto ininterrotto con una singola carica. E fino a ben 38 ore di utilizzo se associati alla custodia che supporta anche la ricarica wireless. C’è inoltre la funzione integrata di connettività dual device.

Le cuffie sono racchiuse in un’esclusiva custodia in stile “capsula spaziale”, con magneti multipli che li mantengono al sicuro all’interno e ne facilitano la rimozione a una sola mano. I morbidi auricolari in LSR offrono tre diverse misure per vestibilità ottimale. Mentre la nuova funzione “Intelligent Fit Monitoring” garantisce il massimo comfort per ore continuate di ascolto. Sono disponibili in due colori: Star Gold e Space Black. E le impostazioni audio possono esserer regolate tramite l’app dedicata disponibile su Google Play Store.

Xiaomi Watch S1 Pro

Design classico degli orologi e tecnologia contemporanea degli smartwatch. Questo è Watch S1 Pro, realizzato con materiali di prima qualità e con un display AMOLED da 1,47″. Ha anche una corona girevole e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio che ne assicura una funzionalità di lunga durata. Disponibile in due varianti di colore, Black e Silver, è caratterizzato una cassa argentata con cinturino in pelle marrone e una cassa nera con cinturino in gomma fluorurata nera. Entrambe personalizzabili con oltre 100 eleganti quadranti per soddisfare tutti i gusti. Inoltre, il perno universale dell’orologio consente una facile intercambiabilità dei cinturini.

Il design unificato dell’interfaccia utente e le animazioni ottimizzate migliorano l’estetica e la fluidità dello schermo. Inoltre, le sue funzionalità avanzate di sincronizzazione eliminano il ritardo nella ricezione delle notifiche tra i dispositivi. L’orologio dispone anche di una funzione pop-up pairing, esclusiva degli smartphone Xiaomi.

Xiaomi Watch S1 Pro tiene traccia in tempo reale di oltre 100 attività sportive. Sono comprese inoltre una serie di funzioni di monitoraggio dei dati dell’allenamento e della salute. Che misurano le calorie bruciate, l’intensità dell’esercizio, la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e il rilevamento della SpO₂. La batteria dura fino a 14 giorni e si ricarica rapidamente. Con una ricarica di 10 minuti si ottengono altri 2 giorni di utilizzo. L’orologio è dotato di altoparlante e un algoritmo di cancellazione del rumore AI per le telefonate Bluetooth. Inoltre è dotato di una comoda base di ricarica wireless in grado di caricare il dispositivo al 100% in 85 minuti,

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Si tratta del primo scooter di Xiaomi dotato di un sistema a doppia sospensione. Grazie all’aumento di altezza del telaio e all’avanzato sistema di sospensioni doppie, gli utenti acquisiscono una migliore visibilità e stabilità. Per ridurre il rischio di scoppio dei pneumatici, monta gomme da 10 pollici più grandi con Xiaomi DuraGel, a prova di foratura e autosigillanti.

Disponibilità e prezzi

Le cuffie Xiaomi Buds 4 Pro sono ora disponibili a partire da 249,99 euro sullo store online e in quello fisico. Xiaomi Watch S1 Pro si trova invece a 299,99 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia. Riguardo allo scooter il prezzo in Europa è di 999 euro, ma non si sa ancora se arriverà in Italia.