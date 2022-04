Sneakers trasformate in giardini e piste di atletica

Le sneakers, trasformate in pista d’atletica e pavimentazione per parchi, cercano finanziamenti per la realizzazione del primo impianto di proprietà per l’upcycling. L’impianto sorgerà a Tolentino, Macerata, e sarà il primo di dieci strutture da inaugurare entro il 2026. Stiamo parlando di ESO RECYCLING, che con le sue due linee di business, eroga servizi di raccolta e riciclo di abbigliamento e articoli sportivi. Ma anche da lavoro, con l’iniziativa back to work. Creando nuovi prodotti in gomma, tra cui parchi giochi, piste di atletica, accessori per la casa e arredamento. Infatti, su CrowdFundMe è appena partita la campagna di equity crowdfunding della società.

ESO RECYCLING, trasporto, riciclo e “rivitalizzazione” dei rifiuti

ESO RECYCLING va oltre la generazione di materia prima seconda, immettendo sul mercato oggetti e progetti finiti, come aree giochi, giardini e gadget. La società, il cui motto è “costruisci la tua strada” nell’ottica di una società priva di sprechi, dispone già di un network di circa 300 punti di raccolta dislocati in tutta Italia. Vanta clienti come Decathlon, Amazon, Terna, Dhl, Cir Food e King Sport e ha sviluppato rapporti commerciali con partner primari, tra i quali alcuni brand della moda, retailer di articoli sportivi e imprese manifatturiere. I suoi numeri sono destinati a crescere, soprattutto grazie all’imminente nascita del primo impianto di upcycling di proprietà.

La sua attività si inserisce nella “Missione 2” del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare. La benefit sta partecipando ai bandi dedicati alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e a dicembre è risultata aggiudicataria, al primo posto per graduatoria, di un contributo di 100mila euro erogato dalla Regione Marche e dedicato alle start up innovative.

Caricando il video, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di YouTube.

Scopri di più Carica il video Sblocca sempre YouTube Advertisement. Scroll to continue reading.

Sneakers trasformate in giardini e piste di atletica

Il riciclo innovativo riguarda circa 24 miliardi di scarpe nel mondo e 30 milioni in Italia che attualmente sono destinate alle discariche o agli inceneritori (fonte Word Footwear Yearbook). L’industria italiana della gomma ha segnato nel 2020 un valore di 37 miliardi (dato ISTAT sull’andamento delle vendite), in crescita del 22% rispetto al 2019. I fondi raccolti nella campagna di equity crowdfunding di ESO RECYCLING su CrowdFundMe, che terminerà a fine giugno e che punta a un primo obiettivo di 150mila euro fino ad un massimo di 1,4 milioni di euro, serviranno per l’acquisto di macchinari e attrezzature destinati al primo impianto di Tolentino, l’ottimizzazione dei processi produttivi e investimenti in ricerca e sviluppo, allo scopo di trovare ulteriori soluzioni applicative della materia prima seconda ottenuta.

Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di ESO RECYCLING