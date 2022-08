Netflix attiverà in Usa il servizio di visione con la pubblicità

Non c’è ancora una notizia certa, ma è ormai inevitabile che Netflix cambierà il suo sistema di visione dei contenuti. Il servizio streaming americano infatti, come da noi già anticipato, comincerà presto a introdurre in Usa una nuova tariffa. Valida per chi accetta di avere della pubblicità durante film e serie Tv. Che costerà meno rispetto a quelle tradizionali, anche se ancora non è chiaro quanto. intanto però ecco le indiscrezioni che arrivano da Bloomberg

Netflix con al pubblicità è in arrivo in Usa

Non c’è ancora comunicazione ufficiale di Netflix sulle sue nuove tariffe, ma ovviamente anche per il servizio streming i costi sono lievitati. e duqnue questo si riflette anche su quanto viene chiesto ai clienti. L’abbonamento con pubblicità sarà insomma il modo per mitigare questi aumenti. E secono un rapporto pubblicato da Bloomberg il corst della tariffa con gli spot potrebbe aggirarsi tra i 7 e i 9 dollari al mese. Un abbonamento base a a prezzo inferiore rispetto a quelli tradizionali. Che in Italia, ricordiamo, a seconda dei dispositivi di visione in contemporanea e della qualità del segnale sono di 7,99 euro, 12,99 euro e 17,99 euro al mese.

Il media americano ha inoltre precisato che chi sottoscriverà un abbonamento Netflix con pubblicità non dovrebbe la possibilità di scaricare i contenuti offline per guardarseli in un altro comento. Così come potrebbe essere costretto ad aspettare un po’ di tempo prima di poter accedere alle “prime” lanciare dal servizio, che verrebbero riservate a chi invece aderisce ai profili tradizionali. Che, inevitabilmente, potrebbero subire un aumento.

Come detto tutto questo resta un’indiscrezione e si attende da Netflix una conferma per la partenza della tariffa con pubblicità in Usa. Così di sapare se e quando questo abbonamento arriverà anche in Italia.