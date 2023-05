Mercato smartphone ancora in calo (ma Apple tiene)

Il mercato degli smartphone registra ancora un segno meno, secondo le rilevazioni di Omnia che riguardano il primo trimestre 2023. Le spedizioni hanno infatti totalizzato 268,5 milioni di unità, con un calo del 12,7% rispetto al Q1 2022 e dell’11,1% rispetto al trimestre precedente. Due delle maggiori aziende, Samsung e Xiaomi, hanno registrato un calo delle spedizioni del 18,3% e del 22,0% rispetto all’anno precedente. Mentre Apple è rimasta ferma ai livelli di spedizioni di dodici mesi fa.

Secondo il rapporto Omdia sul mercato degli smartphone, nonostante il forte calo Samsung è ancora il produttore con il maggior numero di spedizioni nel primo trimestre del 2023, con 60 milioni di pezzi. Ha registrato un piccolo aumento del 3,2% nelle spedizioni rispetto al trimestre precedente, ma il suo vantaggio su Apple è diminuito rispetto al primo trimestre del 22. Passando da 18 milioni di unità in più a soli 3 milioni in più. Per questo motivo la sua quota di mercato è scesa dal 24% al 22%.

Dopo la consueta impennata registrata da Apple nel quarto trimestre del 2022, le sue spedizioni sono scese di nuovo ai soliti livelli. E sono rimaste ferme ai 57 milioni di spedizioni registrate nel primo trimestre del 22. Si tratta di un calo del 23,5% rispetto al trimestre precedente, ma di un aumento dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ciononostante, la quota di mercato di Apple è aumentata di anno in anno, passando dal 18% del primo trimestre del 2012 al 21% del primo trimestre del 2013. Il che significa che cupertino sta affrontando la tempesta economica meglio di altri produttori. E si sta riprendendo dall’interruzione della sua striscia di otto trimestri/due anni di crescita continua su base annua, terminata nel 4Q22.

“A causa di interruzioni della produzione presso Foxconn a dicembre 2021, Apple non è stata in grado di fornire le quantità necessarie per la stagione di vendita più importante. Ovvero il Natale, e per la fine dell’anno. Di conseguenza, parte della produzione di Apple è stata riportata al primo trimestre di quest’anno – afferma Jusy Hong, Senior Research Manager di Omdia -. Per smaltire le scorte nei mercati più importanti, come quello cinese, all’inizio di quest’anno l’azienda ha condotto una promozione per abbassare il prezzo di vendita del nuovo iPhone.

Questo ha fatto sì che il tasso di crescita annuale delle spedizioni nel primo trimestre sia stato relativamente migliore rispetto a quello di altri OEM. La promozione del prezzo del nuovo iPhone da parte di Apple nel primo trimestre è molto insolita. Sembra essere una strategia per ridurre le scorte e prepararsi al rallentamento del mercato degli smartphone previsto per la prima metà di quest’anno”

Tra i nuovi iPhone della serie 14, il volume di vendite del Pro Max è stato il più alto, seguito dal modello Pro. Questo sembra essere l’effetto del display Dynamic Island applicato a entrambi i modelli. E della costante domanda di sostituzione da parte della classe ad alto reddito, relativamente meno colpita dalla recessione economica”.