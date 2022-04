Il visore PlayStation VR2 di Sony posticipato all’anno prossimo

Il visore originale PlayStation VR di Sony è stato lanciato alla fine del 2016 e, a questo punto, è piuttosto vecchio. Questo gennaio, finalmente, è stata annunciata l’intenzione di rilasciare il visore PlayStation VR2 di Sony. La società ha rivelato il design un mese dopo, ma non ha ancora annunciato una possibile data di lancio. Si pensava che sarebbe uscito quest’anno, cosa che invece potrebbe essere sbagliata. Infatti, Ross Young, di Display Supply Chain Consultants, riferisce che uscirà l’anno prossimo. Non è chiaro cosa abbia causato il ritardo. In realtà, non si sa nemmeno se si tratti di un ritardo: il 2023 potrebbe essere stato l’obiettivo originale. Tuttavia, perdere le festività natalizie potrebbe influire sulle vendite.

Il visore PlayStation VR2 di Sony

PSVR2 è progettato per funzionare con PlayStation 5, comunicando tramite un singolo cavo USB-C. Il cavo trasporterà immagini 4K HDR a 90 Hz o 120 Hz. L’hardware è aggiornato con un campo visivo di 110° più ampio (rispetto ai 100° FoV dell’originale) e un’immagine molto più nitida grazie a due display OLED con risoluzione 2.000 x 2.040 px (rispetto a un singolo pannello da 1.920 x 1.080 px). Dotato anche di due telecamere IR per l’eye tracking, che offrono la possibilità di eseguire il rendering foveato. L’obiettivo è creare un visore che diventi una parte decorativa della casa, ma anche che tenga l’utente immerso nel mondo di gioco. Per questo, sono stati condotti test approfonditi per garantire una sensazione di comfort per ogni varietà di dimensioni della testa.

“Quando ho iniziato a lavorare sul design del visore PlayStation VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi per prima era l’idea di creare una presa d’aria nel visore per far uscire l’aria, simile alle prese d’aria sulla console PS5 che consentono il flusso d’aria. I nostri ingegneri hanno avuto questa idea come un modo per consentire la ventilazione ed evitare che l’obiettivo si appanni mentre i giocatori sono immersi nei giochi VR. Ho lavorato su molti concetti di design per raggiungere questo obiettivo, e nel design finale, si può vedere che c’è un piccolo spazio tra la superficie superiore e anteriore che contiene la ventilazione integrata. Sono davvero orgoglioso di come è andata a finire e del feedback positivo che ho ricevuto finora. Spero che anche i nostri fan PlayStation siano d’accordo, e non vedo l’ora che lo provino” afferma Yujin Morisawa, Senior Art Director, SIE.

Ad ogni modo, DSCC prevede un enorme balzo nelle vendite di VR quest’anno, nonostante il ritardo sia di quelli Sonny che di quelli Apple.