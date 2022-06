Il successo del lending crowdfunding di ITS Lending

Il rilancio edilizio dei centri storici conquista il portafoglio degli italiani. ITS Lending, prima piattaforma di lending crowdfunding immobiliare dedicata alla rigenerazione dei borghi italiani, chiude il primo semestre dell’anno con 13 campagne finanziate, di cui 12 nel 2022. Per una raccolta totale di 620mila euro e due prestiti rimborsati (dati calcolati dalla nascita del portale, nel novembre 2021, a oggi).

Il successo del lending crowdfunding per il rilancio dei centri storici

ITS Lending, il cui gestire Crowddvillage è una società controllata da ITS ITALY, ha registrato in questa prima metà dell’anno una media di 24 investitori per operazione immobiliare. I quali hanno contribuito con un investimento medio di 2mila euro e ai quali sarà riconosciuto un tasso medio lordo su base annua del 9,3%. La durata media dei prestiti offerti è stata di sette mesi. In questi giorni saranno poi rimborsati i primi due prestiti, entrambi della durata di quattro mesi, che riguardavano interventi a Roccastrada (Grosseto). Ai 47 investitori complessivi che hanno partecipato alle campagne saranno riconosciuti, oltre al capitale versato, interessi pari al 9% su base annua, nel primo caso e all’11%, nel secondo.

ITS Lending ha finora chiuso sei campagne di crowdfunding:

sei in Sicilia (quattro a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, e due a Petralia Sottana, Palermo)

tre in Toscana (due a Roccastrada e una a Castiglione della Pescaia, Grosseto, nella frazione di Buriano)

due in Puglia (Caprarica di Lecce)

una in Sardegna (Ozieri, Sassari)

una in Emilia Romagna (Montecreto, Modena)

Attualmente sono in corso sul portale nuove campagne a Mussomeli e Ozieri.

Una piattaforma semplice e intuitiva

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti da ITS Lending in soli 7 mesi dal lancio – dichiara l’amministratore delegato della piattaforma, Nicola Portacci -. Stiamo riuscendo a mantenere le promesse che avevamo fatto a noi stessi e, soprattutto, agli investitori che da subito hanno creduto nel progetto. Il rimborso di capitale e interessi delle due operazioni di Roccastrada va proprio in questo senso. Per noi, però, è molto importante anche contribuire all’effettiva rinascita dei borghi italiani come dimostra il caso di Mussomeli, per cui abbiamo promosso già cinque campagne. Cui seguirà, a brevissimo, una sesta e tra le quali una è stata relativa alla trasformazione di un immobile in un co-working e co-living. Abbiamo in cantiere molti progetti, anche in altri borghi d’Italia e siamo convinti che la seconda parte dell’anno riserverà grandi soddisfazioni, sia a noi sia ai nostri investitori”.

ITS Lending, che presenta modalità di funzionamento semplici e intuitive, vanta tra i suoi punti di forza la sicurezza offerta ai singoli investitori. Gli immobili da ristrutturare sono già stati acquisiti dalla società immobiliare che propone l’opportunità. E prima di presentarla sulla piattaforma, viene sempre individuato un compratore finale che anticipa una caparra. In caso di rinuncia all’acquisto, si attiveranno ulteriori meccanismi per garantire l’investimento. Tra cui la disponibilità da parte della società immobiliare beneficiaria del prestito a rimborsare comunque capitale e interessi entro i termini stabiliti.