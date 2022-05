Dopo aver assistito alle prime vociferazioni, è finalmente arrivato un annuncio ufficiale della collaborazione tra Gucci e Oura. I brand hanno annunciato un nuovo progetto collaborativo che produrrà un nuovo smart ring in grado di fornire dati sanitari accurati e, allo stesso tempo, apparire alla moda.

Il nuovo smart ring di Gucci e Oura

Oura è meglio conosciuta per il suo smart ring compatto lanciato tramite Kickstarter nel 2016. Da allora, ha lanciato due versioni. Con la più recente, il suo anello di terza generazione, che ha fatto il suo debutto verso la fine del 2021. La collaborazione con Gucci è, quindi, il suo quarto prodotto. Nonostante ciò, la tecnologia del nuovo anello intelligente si basa sul suo anello di terza generazione. Quindi, cosa rende la collaborazione con Gucci diversa dalla sua offerta standard? Innanzitutto, la prima grande novità è il prezzo sul cartellino. Infatti, l’anello arriva ad uno sbalorditivo prezzo di circa 886 euro. Gucci utilizza materiali di alta qualità, affidandosi a un corindone sintetico nero per la maggior parte dell’esterno dell’anello. Naturalmente, l’anello avrà l’iconico logo Gucci “G” ad incastro, realizzato in oro giallo 18 carati. L’anello presenta anche un disegno a torcia intrecciata, sempre in oro giallo 18 carati, nella parte esterna della fascia. Lo smart ring di Oura può monitorare la frequenza cardiaca, la temperatura, l’attività del sonno e altro ancora. Le misurazioni sono prese dalle arterie del dito e, a questo riguardo, Oura afferma di dare risultati migliori e più accurati rispetto ai sensori da polso. Questi dati possono essere visualizzati sull’app Oura disponibile per iOS e Android con una delle caratteristiche più uniche che viene elaborata per “offrire contenuti supportati dalla scienza su come ottimizzare ogni giorno”.

Questo smart ring di lusso, nato tra la collaborazione tra Gucci e Oura, è disponibile online presso lo store di Gucci o presso i suoi negozi fisici in tutto il mondo. L’anello sarà venduto al prezzo 886 euro. Se invece stai cercando un anello intelligente Oura standard, visita il sito di Oura (a partire da 279 euro).