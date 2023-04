Il nuovo monitor Philips dal display SuperWide e Webcam Noise-Cancelling

Il nuovo monitor di Philips 45B1U6900CH, è caratterizzato dal doppio schermo grazie al suo display SuperWide 32:9 da 44,5”. Questo favorisce ai professionisti, soprattutto, creators o videomaker, di poter aprire più finestre di lavoro e avere una prospettiva dello schermo di qualità. Il display VA curvo offre degli angoli di visione di 178/178 gradi e una curvatura di 1500R per immagini nitide ma anche con maggiore contrasto.

“Siamo felici di annunciare l’uscita del Philips 45B1U6900CH”. Ha dichiarato Xeni Bariaktari, Global Marketing Lead di Philips Monitors and IT Accessories. “Le dimensioni e il rapporto dello schermo, insieme alle funzionalità aggiuntive, come il docking e la webcam a cancellazione del rumore, lo rendono una scelta ideale per coloro che hanno aspettative davvero elevate nei confronti del proprio monitor.”

La Webcam da 5MP

Il nuovo monitor di Philips ha un’altra caratteristica da non sottovalutare, la sua webcam da 5Mp, perfetta per migliorare la qualità video. Inoltre, è dotato di un microfono integrato, che è in grado di cancellare i rumori esterni e garantire le chiamate senza interruzioni esterne. Con in Windows Hello, il metodo per accedere facilmente al proprio dispositivo attraverso il riconoscimento facciale, offre dei sensori avanzati, che ti permettono di accendere in modo veloce e sicuro.

Altre funzioni del monitor Philips 45B1U6900CH

Oltre alle due caratteristiche scritte in precedenza, Philips 45B1U6900CH, garantisce il docking USB-C, offrendo agli utenti la possibilità di connettersi a più monitor, dispositivi audio, Ethernet e altri dispositivi. Altre importanti caratteristiche sono: Display HDR 400 per la certificazione VESA, colori di alta qualità sullo schermo, un gancio per le cuffie e MultiClient Integrated KVM per controllare una configurazione a due PC sullo stesso monitor. Infine, è dotata della certificazione TUV Rheinland Eyesafe RPF 50, che garantisce la protezione degli occhi indotto dalla luce blu.

Disponibilità del monitor Philips 45B1U6900C

Il monitor Philips 45B1U6900C è già disponibile in Italia. Si tratta quindi di un monitor ideale per i professionisti che lavorano nel mondo della creatività. Infine è disponibile al prezzo di 1189,00 euro.