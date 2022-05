I corsi ETAss di formazione lavoro per giovani e imprese

Una opportunità per le aziende è quella di ricorrere agli stage per formare personale che diventerà a far parte del futuro dell’impresa. Una delle soluzioni più facili è affidarsi a società esperte nella formazione lavoro come ETAss. Che nel corso degli anni ha sviluppato un network di aziende e ogni anno hai la possibilità di far incontrare circa 300 giovani specializzati in differenti aree e settori.

Le opportunità di formazione lavoro grazie a ETAss

La società guidata da Laura Colombo è leader nel settore della formazione lavoro. E dà opportunità ad aziende e ai giovani di incrociare le proprie necessità per un vantaggio comune. In questo momento, per esempio DG SERVICE SRL sta accogliendo in stage i ragazzi del corso IFTS Digital Communication Strategy. ETAss | Gruppo F2A offre infatti agli junior talent una serie di corsi di formazione totalmente gratuiti IFTS (grazie al finanziamento di Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione Lombardia). E collabora con le aziende per favorire l’incontro tra i giovani specializzati e le imprese, mediante lo stage curriculare previsto dal percorso formativo. Che è gratuito per le imprese.

Corsi IFTS,

Il successo dei percorsi è quindi frutto di una somma di energie e competenze dell’intero sistema Istruzione Formazione e Lavoro. Dove entrano in gioco – oltre a ETAss – le Scuole Secondarie di Secondo grado, le Università e le imprese. Per chi volesse maggiore informazioni sui corsi e gli stage, può visitare il sito di ETAss o chiamare il numero 0362231231.