Hisense e la promozione cash back

Hisense, leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, annuncia la nuova promozione “Innamorati del rimborso, colora la tua vita”. Valida a partire da oggi (21 marzo) fino al 31 maggio 2022. Protagonista della promozione una ricca selezione dei prodotti premium dell’azienda, con un rimborso fino a 500€ per la gamma TV e Laser TV e fino a 150€ per frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici a incasso e climatizzatori. Gli utenti potranno ricevere il rimborso direttamente sul proprio conto corrente, registrando il prodotto acquistato – sia online che in store – sulla landing page dedicata sul sito ufficiale dell’azienda.

Hisense promozione cash back e non solo

Grazie a questa promozione, Hisense offre un rimborso di 50€ sui TV OLED e QLED, per un’esperienza visiva di alto livello, ideale per lo switch off del digitale terrestre. Ma non solo cash back. Acquistando uno dei modelli della gamma Laser TV, i consumatori potranno ricevere un rimborso fino a 500€ e avere accesso all’operazione “Soddisfatti o Rimborsati”. Essa offre la possibilità di rendere il prodotto entro 30 giorni dall’acquisto. Tra i modelli inclusi in questa operazione anche i Laser TV L5 da 100 o 120 pollici. Composti da console e pannello, questi dispositivi permettono di portare il grande cinema direttamente a casa, garantendo un’esperienza audio e video immersiva.

Novità per la casa

La promozione cash back vale anche per i suoi elettrodomestici di ultima generazione, in grado di rendere la quotidianità ancora più smart e semplice. Per chi è alla ricerca di un nuovo frigorifero, l’azienda offre fino a 150€ di rimborso sui modelli selezionati. Tra questi anche i frigoriferi Cross Door della linea PureFlat. È anche possibile ricevere un rimborso fino a 50€ per l’acquisto di un elettrodomestico a incasso, come i piani di cottura a gas o a induzione. Per chi invece vuole finalmente entrare nel mondo dei forni a vapore, può optare per un modello pirolitico. Grazie all’apposito serbatoio, il forno può gestire un impulso di vapore durante la cottura che migliorerà la succosità delle ricette riducendo i tempi di preparazione.

Per quanto riguarda le lavatrici, Hisense ha previsto un rimborso di 20€ su diversi modelli, tra cui le lavatrici top di gamma della linea Advanced, pensate per migliorare l’ergonomia di questo tipo di prodotto e realizzate con materiali che garantiscono affidabilità e durabilità.

Le promozioni non finiscono qui

L’operazione “Innamorati del rimborso, colora la tua vita” coinvolge anche i numerosi climatizzatori residenziali di Hisense, con un rimborso fino a 100€ sull’acquisto di un modello delle linee Fresh Master, Silentium Pro ed Energy Pro. Perfetti per coloro che vogliono arrivare preparati all’estate. Questi climatizzatori aiutano a migliorare la qualità dell’aria e il comfort in casa, con un’attenzione particolare all’ambiente grazie alla classe di efficienza energetica A+++.

