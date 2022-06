devolo: come avere un Wi-Fi sempre veloce

Secondo Internet World Stats, nel 2021, circa 743,6 milioni di europei hanno utilizzato Internet (e quindi il Wi-Fi). Questo numero rappresenta l’88,4% della popolazione, una percentuale elevata rispetto al resto del mondo, dove il 66,2% circa è online. In occasione della Giornata Mondiale del Wi-Fi del 20 giugno, devolo con cinque semplici consigli aiuta a ottimizzare ogni Wi-Fi.

devolo: consigli per un Wi-Fi veloce

Innanzitutto, è fondamentale eseguire un controllo della copertura Wi-Fi. Fortunatamente esistono diversi strumenti di analisi per questo. Gli esperti della rete raccomandano Ookla Speedtest, un’app con cui è possibile verificare facilmente la velocità della connessione. Questo, direttamente con il proprio smartphone o tablet e in ogni stanza della casa. Anche scegliere la posizione del router è alla base di tutto, soprattutto per evitare una connessione lenta. Di solito succede per un problema di portata, poiché viene spesso posizionato in un angolo o, peggio ancora, in cantina. Una posizione centrale e leggermente rialzata è l’ideale per un router. In poche parole, il Wi-Fi del router non deve essere bloccato da altri oggetti posti davanti o accanto. Nel caso in cui il router fosse dotato di antenne esterne, queste devono essere disposte a diverse angolazioni finché la ricezione non migliora. E quando il router è obsoleto, la sostituzione è necessaria. Il nuovo modello deve assolutamente supportare il Wi-Fi 5 o 6. Entrambi gli standard sono notevolmente più veloci del Wi-Fi 4, la cui banda a 2,4 GHz è estremamente sovraccarica in molte aree urbane.

La tecnologia Powerline

Anche in casa possono esserci degli ostacoli per i dispostivi Wi-Fi per cui esso diventa sempre più lento e, nel peggiore dei casi, si ferma del tutto. Un ripetitore Wi-Fi è utile per distanze più brevi, come da una stanza all’altra. In una casa dalle grandi dimensioni, invece, meglio optare per un ripetitore a lunghe distanze con adattatori powerline. Quest’ultimi sono la risposta completa per un Wi-Fi perfetto. Il segreto è utilizzare il circuito elettrico dell’abitazione come un lungo cavo dati, ottenendo un hotspot veloce in qualsiasi presa di corrente. L’installazione è estremamente semplice: si collega la spina, si attende qualche istante e si inizia a navigare. I modelli attuali combinano la migliore tecnologia Wi-Fi mesh con la più veloce tecnologia Powerline. Il pluripremiato devolo Magic 2 WiFi 6 crea una velocità Powerline massima di 2400 Mbps e offre il Mesh Wi-Fi.

Con questi suggerimenti, la connessione è pronta per la Giornata Mondiale del Wi-Fi.