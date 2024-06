DeepL sbarca nel mondo enterprise: intelligenza linguistica su misura per le imprese

DeepL, pioniere globale dell’intelligenza artificiale linguistica con la missione di abbattere le barriere linguistiche, ha annunciato il lancio di DeepL per le imprese. La piattaforma, già utilizzata da oltre 100.000 aziende, tra cui metà delle Fortune 500 in oltre 60 Paesi, si espande per rispondere alle esigenze specifiche delle organizzazioni che desiderano implementare l’IA su larga scala.

DeepL per le imprese: soluzione personalizzata per un’adozione scalabile

DeepL per le imprese offre alle aziende una serie di vantaggi unici:

piani tariffari flessibili per adattarsi alle diverse esigenze aziendali;

per adattarsi alle diverse esigenze aziendali; funzionalità di personalizzazione per creare glossari aziendali e standardizzare la comunicazione;

per creare glossari aziendali e standardizzare la comunicazione; massima sicurezza per proteggere i dati sensibili;

per proteggere i dati sensibili; risorse dedicate per facilitare l’implementazione e la gestione centralizzata del servizio.

L’intelligenza linguistica al servizio della crescita aziendale con DeepL per le Imprese

“Siamo fieri di portare DeepL per le imprese ai nostri clienti, un’evoluzione naturale delle nostre soluzioni per aziende, pensata per risolvere le sfide affrontate dalle grandi organizzazioni.“, ha affermato David Parry-Jones, Chief Revenue Officer di DeepL. “DeepL aiuta le organizzazioni ad adottare l’IA per ottimizzare i tempi, ridurre i costi e guidare la crescita aziendale.“

In un contesto di crescente domanda di soluzioni IA, l’intelligenza linguistica si distingue come investimento strategico fondamentale per le aziende. Secondo uno studio di Forrester del 2024, DeepL ha generato un ROI del 345% per i suoi clienti, traducendosi in una riduzione del 90% dei tempi di traduzione e del 50% del carico di lavoro.

Sicurezza e affidabilità per la massima tranquillità

DeepL garantisce alle aziende la conformità alle normative con misure di sicurezza di livello enterprise, tra cui crittografia dei dati all’avanguardia, certificazioni ISO 27001 e Soc2 Type 2 e altro ancora.

Un successo in continua crescita

Il lancio di DeepL per le Imprese arriva in un momento di forte crescita per l’azienda. Il mese scorso DeepL ha annunciato un investimento di 300 milioni di dollari con una valutazione di 2 miliardi di dollari, guidato da Index Ventures. Nell’ultimo anno, la rete di clienti di DeepL è cresciuta fino a superare le 100.000 aziende, includendo nomi come Zendesk, Nikkei e Coursera.

DeepL per le Imprese è disponibile da subito in tutto il mondo.