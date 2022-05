Come accedere al servizio civile digitale grazie a Scuola Galdus

Il servizio civile può svolgersi anche in ambito digitale. Il progetto, della scuola Galdus di Milano, si rivolge a minori e giovani residenti in Lombardia che sono i principali destinatari (assieme ai genitori e ai docenti) di un servizio di “facilitazione digitale”. Attraverso un’attività di “educazione digitale” per promuovere la diffusione della cultura “digitale” nel territorio e anche contrastare fenomeni di cyberbullismo.

Il servizio civile digitale

Per far questo la scuola ha presentato il progetto al ministero. Ed ha elaborato un programma a cui possono aderire i giovani che vogliono svolgere il servizio civile che prevede per l’appunto, la progettazione di percorsi formativi dedicati a chi necessita di alfabetizzazione informatica. La scuola Galdus, oltre all’elaborazione del progetto si occuperà anche della formazione dei giovani interessati allo stesso che ha la durata di un anno.

Il corso prevede ovviamente un compenso, che è quello assegnato a chi fa servizio civile ed è intorno ai 500 euro al mese. Il programma è dedicato a giovani inoccupati (NEET) di età compresa tra i 18 ai 28 anni. Tra i vantaggi oltre al compenso c’è la certificazione delle competenze acquisite, un tutoraggio per facilitare poi l’ingresso nel mondo del lavoro e un corso di formazione generale di 60 ore. Per tutte le informazioni c’è il sito della scuola Galdus.

